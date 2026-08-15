محمود بنتايك يستمتع بإجازته قبل انطلاق الموسم الجديد

شارك المغربي محمود بنتايك، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، صورة جديدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، ظهر خلالها بإطلالة صيفية أثناء قضاء إجازته.

محمود بنتايك

وظهر بنتايك في الصورة مرتديًا ملابس صيفية، وسط أجواء هادئة وخضراء، قبل العودة إلى الاستعدادات الخاصة بالموسم الكروي الجديد.

ويستعد الزمالك لبدء مرحلة جديدة من التحضيرات للموسم المقبل، وسط تطلعات جماهير القلعة البيضاء لمواصلة المنافسة على البطولات، ويأمل بنتايك في تقديم مستويات قوية مع الفريق خلال الفترة المقبلة.