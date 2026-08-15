أرتيتا يكشف موقفه من رحيل جوارديولا عن مانشستر سيتي

كشف الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال، موقفه من رحيل مواطنه بيب جوارديولا عن تدريب مانشستر سيتي، مؤكدًا أنه لم يكن يعلم بشكل مؤكد أن مدرب السيتيزنز السابق سيرحل عن منصبه.

ميكيل أرتيتا

وجاءت تصريحات أرتيتا في حديث تلفزيوني، ردًا على سؤال حول ما إذا كان يعلم مسبقًا برحيل جوارديولا، ليقول: “بالتأكيد لا، لكن شعرت بأن ذلك قد يحدث لوجود مؤشرات على رحيله.. شخص مثله قد يستيقظ صباحًا ينظر حوله ويتخذ قراره فجأة.”

وكان جوارديولا قد رحل عن تدريب مانشستر سيتي، ليتولى إنزو ماريسكا قيادة الفريق خلفًا له، بينما أصبح أرتيتا المدير الفني الأطول بقاءً في منصبه بين مدربي الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتجمع أرتيتا وجوارديولا علاقة قوية، حيث عمل الأول مساعدًا للثاني في الجهاز الفني لمانشستر سيتي قبل أن يتولى تدريب أرسنال في ديسمبر 2019.

ويستعد أرتيتا حاليًا لقيادة أرسنال في الموسم الجديد، بعدما نجح الفريق في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، ويطمح إلى الحفاظ على اللقب والمنافسة بقوة على مختلف البطولات.