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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الدولار بكام ..أسعار صرف العملات اليوم السبت 15 اغسطس

ارشيفية
ارشيفية
منار عبد العظيم

شهدت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري تحركات محدودة، مع استمرار متابعة المواطنين والمستثمرين لحركة أسعار العملات في البنوك، خاصة الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني، إلى جانب الريال السعودي والدرهم الإماراتي.

وسجل سعر صرف الدولار الأمريكي نحو 50.26 جنيه للبيع، مقابل 50.16 جنيه للشراء، ليواصل تصدر قائمة العملات الأكثر متابعة في سوق الصرف المصرية، نظرًا لأهميته في التعاملات التجارية والاستثمارية وحركة الاستيراد والتصدير.

وبلغ سعر اليورو نحو 58.05 جنيه للبيع، مقابل 57.86 جنيه للشراء، في حين سجل الجنيه الإسترليني نحو 68.00 جنيه للبيع، مقابل 67.73 جنيه للشراء.

وعلى مستوى العملات العربية، سجل الريال السعودي نحو 13.38 جنيه للبيع، مقابل 13.36 جنيه للشراء، بينما بلغ سعر الدرهم الإماراتي نحو 13.68 جنيه للبيع، مقابل 13.65 جنيه للشراء.

وتحظى أسعار العملات باهتمام كبير من جانب المواطنين والمتعاملين في السوق، خاصة مع ارتباطها بعدد من الأنشطة الاقتصادية، إلى جانب تأثيرها على تكلفة بعض السلع والخدمات التي تعتمد بصورة مباشرة أو غير مباشرة على العملات الأجنبية.

ويختلف سعر صرف العملات من بنك إلى آخر وفقًا لسياسات التسعير وحركة العرض والطلب، لذلك يحرص المتعاملون على متابعة الأسعار المعلنة بشكل مستمر قبل إجراء عمليات بيع أو شراء للعملات.

ويأتي سعر الشراء ليعبر عن السعر الذي يشتري به البنك العملة الأجنبية من العميل، بينما يمثل سعر البيع السعر الذي يبيع به البنك العملة للعميل، وهو ما يفسر وجود فارق بين السعرين.

وتبقى أسعار الدولار واليورو والجنيه الإسترليني في مقدمة مؤشرات سوق الصرف التي تحظى بمتابعة يومية، فيما يحتفظ الريال السعودي والدرهم الإماراتي بأهمية خاصة لدى المتعاملين بسبب كثافة حركة السفر والتحويلات والتعاملات التجارية بين مصر ودول الخليج.

ومن المتوقع أن تظل حركة أسعار الصرف محل متابعة مستمرة من جانب الأسواق والمواطنين، في ظل تأثرها بالمتغيرات الاقتصادية وحركة الطلب على العملات الأجنبية، إلى جانب التطورات المتعلقة بالأسواق المحلية والعالمية.

أسعار صرف العملات أسعار صرف العملات الأجنبية أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية

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