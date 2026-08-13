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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الدولار بكام? ..أسعار صرف العملات اليوم الخميس 13 أغسطس

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

تشهد أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية اهتمامًا متزايدًا من المواطنين والمستثمرين والمتعاملين في السوق المصرفية المصرية، في ظل أهمية أسعار الصرف وتأثيرها المباشر على حركة التجارة والاستيراد والسفر وتحويلات العاملين بالخارج.

وتتصدر أسعار الدولار واليورو والجنيه الإسترليني والريال السعودي والدرهم الإماراتي عمليات البحث والمتابعة، خاصة مع استمرار ترقب تحركات سوق الصرف خلال الفترة الحالية.

سعر الدولار الأمريكي اليوم

سجل سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري نحو 50.15 جنيه للشراء و50.29 جنيه للبيع.

ويحظى الدولار باهتمام واسع في السوق المصرية، باعتباره العملة الرئيسية في عمليات الاستيراد والتجارة الدولية، كما ترتبط به أسعار العديد من السلع والمنتجات والخامات التي يتم استيرادها من الخارج.

سعر اليورو اليوم

بلغ سعر صرف اليورو نحو 57.84 جنيه للشراء و58.02 جنيه للبيع.

ويعد اليورو من أبرز العملات الأجنبية المتداولة في السوق المصرية، خاصة مع حجم التعاملات التجارية والسياحية والاستثمارية مع دول الاتحاد الأوروبي.

كما يهتم المسافرون وأصحاب المعاملات المالية باليورو بمتابعة تحركاته بشكل مستمر لمعرفة أفضل توقيت لشراء أو بيع العملة.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم

سجل الجنيه الإسترليني نحو 67.78 جنيه للشراء و67.98 جنيه للبيع، ليقترب من مستوى 68 جنيهًا.

ويأتي الجنيه الإسترليني ضمن العملات الأجنبية ذات القيمة المرتفعة أمام الجنيه المصري، ويحظى بمتابعة من المتعاملين في سوق الصرف، إلى جانب المواطنين الذين لديهم معاملات مالية أو التزامات بالجنيه الإسترليني.

سعر الريال السعودي اليوم

بلغ سعر الريال السعودي نحو 13.35 جنيه للشراء و13.39 جنيه للبيع.

ويحظى الريال السعودي بأهمية خاصة لدى المصريين، نظرًا لحركة السفر المستمرة بين مصر والسعودية، سواء للعمل أو الزيارة أو أداء مناسك العمرة والحج.

كما ترتبط حركة الريال السعودي بتحويلات المصريين العاملين في المملكة، والتي تمثل أحد مصادر النقد الأجنبي المهمة للاقتصاد المصري.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

سجل الدرهم الإماراتي نحو 13.65 جنيه للشراء و13.69 جنيه للبيع.

ويأتي الدرهم الإماراتي ضمن العملات العربية الأكثر متابعة في السوق المصرية، في ظل قوة العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر والإمارات، فضلًا عن حركة السفر والتحويلات المالية بين البلدين.

أسعار العملات اليوم أمام الجنيه

وبحسب الأسعار المعلنة، سجل الدولار الأمريكي 50.15 جنيه للشراء و50.29 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر اليورو 57.84 جنيه للشراء و58.02 جنيه للبيع.

وسجل الجنيه الإسترليني 67.78 جنيه للشراء و67.98 جنيه للبيع، فيما بلغ الريال السعودي 13.35 جنيه للشراء و13.39 جنيه للبيع، ووصل الدرهم الإماراتي إلى 13.65 جنيه للشراء و13.69 جنيه للبيع.

لماذا يهتم المواطنون بأسعار العملات؟

وتحظى أسعار العملات باهتمام كبير، نظرًا لتأثيرها على العديد من القطاعات والأنشطة الاقتصادية، خاصة الاستيراد والتصدير والسفر والتجارة وتحويلات المصريين بالخارج.

كما يمكن أن تؤثر حركة سعر الصرف على تكلفة المنتجات والخامات المستوردة، وبالتالي على أسعار بعض السلع والخدمات في الأسواق المحلية.

الفرق بين سعر الشراء والبيع

ويعبر سعر الشراء عن السعر الذي تشتري به البنوك العملة الأجنبية من العملاء، بينما يمثل سعر البيع السعر الذي تبيع به البنوك العملة للعملاء.

وقد تختلف أسعار العملات بشكل طفيف من بنك إلى آخر، وفقًا لحركة التداول وسياسة كل بنك، لذلك يفضل المتعاملون متابعة الأسعار المعلنة قبل إجراء عمليات شراء أو بيع للعملات الأجنبية.

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