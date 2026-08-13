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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: المنصة الوطنية للشباب «خطوة محورية» لتعزيز مشاركة صُنّاع المستقبل

ائب ياسر منصور قدح، عضو مجلس النواب
ائب ياسر منصور قدح، عضو مجلس النواب
عبدالرحمن سرحان

أكد النائب ياسر منصور قدح، عضو مجلس النواب، أن التوجيهات الرئاسية الصادرة بإطلاق منصة وطنية تفاعلية لشباب مصر تعكس التزام الدولة بتمكين الشباب باعتبارهم القوة الأساسية للمجتمع، مشيراً إلى أن المنصة ستعمل كحلقة وصل مباشرة بين رؤى الشباب ومؤسسات الدولة المعنية.

وأكد النائب أنه بالتزامن مع اليوم العالمي للشباب، أن إتاحة مساحة مفتوحة أمام أفكار ومبادرات الشباب تحت رعاية رئيس الجمهورية وبإشراف الأكاديمية الوطنية للتدريب ووزارة الشباب والرياضة، توفر إطاراً تنظيمياً لدعم المشاركة المجتمعية وترسيخ ثقافة العمل التطوعي والانتماء.

وأوضح عضو مجلس النواب أن المرحلة الحالية تتطلب الاستفادة الكاملة من حلول الشباب المبتكرة لمواجهة التحديات التنموية، حيث ستسهم المنصة في تحويل المبادرات الفردية إلى مشروعات عمل عملية تدعم خطط الدولة للتنمية المستدامة.

وشدّد النائب ياسر قدح على أهمية وضع آليات قياس محددة لتحديد أثر المبادرات المقدّمة عبر المنصة، مع التركيز على دعم مشاريع الشباب في مجالات التحول الرقمي، والاقتصاد الأخضر، والريادة المجتمعية، داعياً إلى ربط المبادرات المتميزة بحزم تمويلية وحاضنات أعمال بالتعاون مع القطاع الخاص، لضمان تحويل الأفكار الابتكارية إلى مشروعات واقعية ذات نفع اقتصادي ومجتمعي ملموس.

وأشار النائب ياسر قدح إلى استمرار العمل من خلال مجلس النواب على دعم التشريعات والسياسات التي تضمن تذليل العقبات أمام المبادرات الشبابية، وتشجيعهم على المشاركة الفاعلة في صياغة مستقبل الوطن.

منصة وطنية تفاعلية لشباب مصر الشباب مؤسسات الدولة اليوم العالمي للشباب رئيس الجمهورية

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