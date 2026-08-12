حماة الوطن: المنصة الوطنية جسر حقيقي لربط طاقات الشباب بصياغة سياسات وبرامج التنمية

قال المهندس محمود لملوم، أمين شباب الجيزة بحزب "حماة الوطن"، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق منصة وطنية تفاعلية لطرح أفكار ومبادرات شباب مصر، بالتزامن مع اليوم العالمي للشباب، تؤكد مجددًا على الإيمان الرئاسي الراسخ بقدرات وعقول شباب هذا الوطن.

وأوضح "لملوم"، في بيان، أن هذه الخطوة تُمثل نقلة نوعية حقيقية في مسار تمكين الشباب، حيث تتحول الأفكار الإبداعية والرؤى الطموحة إلى منصة مؤسسية فاعلة تتيح لهم تحويل طاقاتهم إلى مشروعات تنموية على أرض الواقع، مؤكدًا أن تكليف الأكاديمية الوطنية للتدريب ووزارة الشباب والرياضة بالتنسيق مع كافة جهات الدولة يعكس تكامل المؤسسات المصرية في بناء جيل واع، مؤهل، ومسئول وطنيًا.

نقلة نوعية من التمكين النظري إلى التمكين المؤسسي المستدام

وأشار إلى أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإطلاق منصة وطنية تفاعلية للشباب تكتسب أهمية استراتيجية بالغة، لا سيما وأنها جاءت متزامنة مع الاحتفاء باليوم العالمي للشباب، لتؤكد أن الدولة المصرية انتقلت من مرحلة التمكين النظري إلى مرحلة التمكين المؤسسي والعملي المستدام، موضحًا أن هذه المنصة تمثل بيئة خصبة لاكتشاف القيادات الشابة الجديدة وبنك الأفكار الذي يمكن للأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني الاستفادة منه في صياغة سياسات وبرامج تعبر عن نبض الشارع الحقيقي.

وأكد أن المنصة تشكل حافزًا قويًا لقطاعات واسعة من طلاب الجامعات والشباب الريادي لصقل مهاراتهم، والثقة بأن الدولة تفتح أبوابها لكل صاحب فكرة جادة تسهم في دفع عجلة الإنتاج والبناء في "الجمهورية الجديدة، موضحًا أن إطلاق المنصة تحت الرعاية المباشرة للرئيس السيسي يوجه رسالة واضحة بأن عقول الشباب ومبتكراتهم ليست مجرد طاقات استعراضية، بل هي الركيزة الأساسية في هندسة مستقبل الوطن وصياغة أولوياته الاقتصادية والتنموية.