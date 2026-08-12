بيومي فؤاد ومحمد ثروت يقدمان كوميديا مختلفة في «ورا الكنبة»

تعاقد النجمان بيومي فؤاد ومحمد ثروت على بطولة فيلم «ورا الكنبة»، في تعاون سينمائي جديد يجمعهما بعد آخر لقاء فني بينهما قبل نحو 3 سنوات، ضمن تجربة مختلفة تجمع بين الكوميديا والمغامرة والتشويق.

ويجسّد بيومي فؤاد ومحمد ثروت خلال أحداث الفيلم شخصيتي شقيقين تجمعهما علاقة متوترة، قبل أن تضعهما الظروف أمام رحلة مشتركة، يخوضان خلالها سلسلة من المواقف والمفارقات، وسط أجواء تجمع بين الكوميديا والدراما العائلية والتشويق.

فيلم «ورا الكنبة» من تأليف محمد علوش، وإخراج مايكل بيوح، وإنتاج أحمد بيجو، بينما تتولى شركة «سيني ويفز» للمنتج فيصل بالطيور توزيعه.

ومن المقرّر أن ينطلق تصوير الفيلم خلال الأسابيع المقبلة، فيما تواصل الشركة المنتجة حاليًا إتمام التعاقدات مع باقي أبطال العمل، تمهيدًا للكشف عن أسماء المشاركين خلال الفترة المقبلة.

ويقدّم «ورا الكنبة» بيومي فؤاد ومحمد ثروت في تركيبة فنية مختلفة، من خلال دور شقيقين تجمعهما رحلة مليئة بالمواقف والمطاردات والمفارقات الكوميدية، في عمل يسعى إلى المزج بين الكوميديا والتشويق والدراما العائلية.