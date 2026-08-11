Wi-Fi الفندق قد يكون فخًا.. كيف يستغل القراصنة الشبكات المجانية؟

قد يتحول البحث عن Wi-Fi مجاني أثناء السفر إلى مخاطرة أمنية تهدد كلمات المرور والملفات والحسابات الشخصية والمهنية، بعدما كشفت شركة مايكروسوفت عن حملة قرصنة تستهدف شبكات الإنترنت اللاسلكية في الفنادق وأماكن الضيافة والأماكن العامة.

ورصدت وحدة Microsoft Threat Intelligence حملة إلكترونية تحمل اسم CaptiveCrunch، بدأ نشاطها منذ أوائل مايو 2026، وتستهدف شبكات Wi-Fi في عدد من مؤسسات الضيافة والأماكن العامة حول العالم، وفق المعلومات التي كشفتها الشركة.

وتشير مايكروسوفت إلى ارتباط الحملة بمجموعة Storm-2945، وهي مجموعة فرعية مرتبطة بـMidnight Blizzard الروسية، والمعروفة أيضًا باسم APT29 وCozy Bear، مع تركيز واضح على المسافرين من رجال الأعمال، الذين قد تحمل أجهزتهم بيانات وحسابات مرتبطة بجهات العمل.

كيف يستغل القراصنة Wi-Fi الفنادق؟

يعتمد الهجوم على استغلال ما يعرف باسم Captive Portal، وهي صفحة تظهر عادة عند الاتصال بشبكة Wi-Fi في الفندق أو المطار، وتطلب من المستخدم تسجيل الدخول أو الموافقة على شروط الاستخدام قبل السماح له بالوصول إلى الإنترنت.

وبحسب مايكروسوفت، يستطيع المهاجمون التلاعب بحركة DNS وHTTP داخل الشبكات المخترقة، لإعادة توجيه المستخدم إلى مواقع وبنية تحتية يتحكمون فيها بدلًا من صفحات الاتصال الأصلية.

ورصدت الشركة شبكات Wi-Fi مخترقة داخل مؤسسات تعمل في قطاع الضيافة، إضافة إلى أماكن عامة مشتركة في عدة دول.

وهذا يعني أن المستخدم قد يتصل بشبكة تبدو طبيعية تمامًا، بينما تكون البنية التحتية التي تقف خلفها قد تعرضت للاختراق.

تحديث مزيف قد يصيب جهازك ببرمجيات خبيثة

بعد إعادة توجيه المستخدم إلى الصفحة المزيفة، قد تبدأ مرحلة أخرى من الهجوم، إذ يمكن أن تظهر أمامه نافذة تخبره بوجود مشكلة في الاتصال أو تطلب منه تثبيت تحديث ضروري.

وقد تبدو الصفحة وكأنها تابعة لنظام التشغيل أو المتصفح، بينما يكون الملف المطلوب تنزيله في الحقيقة برنامجًا خبيثًا.

وتستخدم الحملة صفحات تحاكي تحديثات Windows أو المتصفحات، كما تتظاهر بعض الصفحات بأنها اختبارات أمنية من Google وتطلب من المستخدم تنفيذ خطوات لإثبات هويته.

أما مستخدمو أجهزة Android، فقد يتم توجيههم إلى تنزيل ملف APK وتثبيته يدويًا، وهو ما قد يؤدي إلى إصابة الجهاز إذا كان الملف خبيثًا.

لذلك، فإن ظهور رسالة تطلب تثبيت برنامج أو تحديث بمجرد الاتصال بشبكة Wi-Fi عامة يمثل علامة تستدعي التوقف وعدم تنفيذ الطلب.

القراصنة يستهدفون حسابات Microsoft أيضًا

لا تقتصر حملة القرصنة على إصابة الأجهزة بالبرمجيات الخبيثة، إذ تستخدم المجموعة أيضًا أسلوبًا يعرف باسم Device-Code Phishing بهدف سرقة صلاحيات الدخول إلى الحسابات.

وقد يجد الضحية نفسه أمام صفحة تسجيل دخول حقيقية تابعة لمايكروسوفت، ما يجعل اكتشاف الاحتيال أكثر صعوبة، ثم يُطلب منه إدخال رمز معين لإتمام عملية تسجيل الدخول.

لكن إدخال الرمز في هذا السياق قد يمنح المهاجم إمكانية الوصول إلى جلسة المستخدم والاستيلاء على الحساب.

وبعد اختراق الجهاز أو الحساب، يمكن للمهاجمين الوصول إلى معلومات حساسة، من بينها بيانات تسجيل الدخول، إلى جانب إمكانات لتسجيل ما يظهر على الشاشة والتقاط ضغطات لوحة المفاتيح وتسجيل الصوت والفيديو.

CornFlake وChocoShell.. برمجيات تسرق بيانات المستخدمين

حددت مايكروسوفت برمجيتين خبيثتين تستخدمهما الحملة، هما CornFlake وChocoShell.

وتستطيع CornFlake سرقة الملفات وكلمات المرور وبيانات تسجيل الدخول، فضلًا عن التقاط لقطات شاشة وتسجيل الصوت والفيديو من الجهاز المصاب.

أما ChocoShell، فتستهدف ملفات تعريف الارتباط الخاصة بالمتصفحات، وكلمات المرور المحفوظة، وبيانات تسجيل الدخول إلى Microsoft 365، إضافة إلى كلمات مرور شبكات Wi-Fi.

وبالتالي، فإن اختراق جهاز مسافر واحد يمكن أن يتجاوز البيانات الشخصية، ليصل إلى معلومات مهنية وحسابات مرتبطة بجهة العمل.

لماذا يمثل مسافرو الأعمال هدفًا مهمًا؟

تزداد خطورة هذا النوع من الهجمات بالنسبة للمسافرين من رجال الأعمال؛ لأن أجهزتهم قد تحتوي على بريد إلكتروني مهني، ومستندات داخلية، وملفات عمل، وحسابات سحابية، فضلًا عن صلاحيات للوصول إلى أنظمة الشركة.

ومن ثم، فإن اختراق جهاز موظف أثناء السفر قد يوفر للمهاجم نقطة دخول إلى معلومات تتجاوز نطاق المستخدم نفسه.

وتزداد احتمالات التعرض للخطر في الفنادق والمطارات ومراكز المؤتمرات، حيث يعتمد عدد كبير من الأشخاص على شبكات إنترنت لاسلكية مشتركة.

مايكروسوفت تحذر: اعتبر Wi-Fi العام شبكة غير موثوقة

تنصح مايكروسوفت المستخدمين بالتعامل مع شبكات Wi-Fi الموجودة في الفنادق والمطارات ومراكز المؤتمرات والأماكن العامة باعتبارها شبكات غير موثوقة.

وعند توافر البديل، توصي الشركة باستخدام بيانات الهاتف المحمول أو نقطة اتصال شخصية أو اتصال خاص، بدلًا من الاعتماد على شبكة عامة قد تكون مخترقة.

لكن التحذير الأهم يتعلق بما يحدث بعد الاتصال بالشبكة.

فإذا طلبت صفحة Wi-Fi من المستخدم تنزيل تحديث أو شهادة أمان أو برنامج حماية أو ملف APK، فلا ينبغي تنفيذ الطلب.

وفي حال احتاج الجهاز فعلًا إلى تحديث، يجب تنزيله من خلال إعدادات نظام التشغيل أو المصدر الرسمي للبرنامج، وليس من نافذة ظهرت أثناء الاتصال بشبكة الفندق.

كيف تحمي نفسك عند استخدام Wi-Fi أثناء السفر؟

يمكن للمستخدم تقليل مخاطر شبكات Wi-Fi العامة باتباع مجموعة من الإجراءات البسيطة:

استخدام بيانات الهاتف أو نقطة اتصال شخصية كلما أمكن.

عدم تثبيت أي برنامج أو ملف APK تطلبه صفحة Wi-Fi.

عدم تنزيل تحديثات نظام التشغيل من النوافذ المنبثقة داخل صفحة الاتصال.

إجراء تحديثات الجهاز والمتصفح من المصادر الرسمية فقط.

الحذر عند إدخال كلمات المرور أو رموز تسجيل الدخول.

تجنب تنفيذ العمليات شديدة الحساسية عبر شبكات عامة غير موثوقة متى توافر اتصال شخصي.

تحديث نظام التشغيل والمتصفح وبرامج الحماية بصورة منتظمة.

الانتباه إلى أي سلوك غير معتاد يظهر على الجهاز بعد الاتصال بشبكة عامة

Wi-Fi مجاني.. لكن بأي ثمن؟

يكشف تحذير مايكروسوفت أن الخطر في Wi-Fi الفنادق لا يتعلق بمجرد الاتصال بالشبكة، وإنما بما قد يحدث بعد ذلك من إعادة توجيه المستخدم إلى صفحات مزيفة أو دفعه إلى تثبيت برامج خبيثة أو الكشف عن رموز تسجيل الدخول.

وقد يبدو الاتصال بشبكة مجانية أمرًا بسيطًا أثناء السفر، لكن خطوة واحدة غير محسوبة، مثل تثبيت تحديث من نافذة مجهولة أو إدخال رمز تسجيل دخول في سياق غير متوقع، قد تمنح المهاجمين طريقًا إلى كلمات المرور والملفات والحسابات.

لذلك، تبقى القاعدة الأهم عند استخدام Wi-Fi المجاني أثناء السفر: إذا طلبت منك الشبكة تثبيت شيء، توقف ولا تثبته، واعتمد على اتصال شخصي أو مصدر رسمي للحصول على أي تحديث أو برنامج تحتاج إليه.