من بن رمضان إلى بقرار.. كيف أعاد الأهلي تشكيل قائمته للموسم الجديد؟

دخل النادي الأهلي الساعات الحاسمة قبل غلق باب القيد للموسم الجديد بعدما استقرت إدارة الكرة والجهاز الفني بشكل كبير على القوام الرئيسي للفريق بالتزامن مع الانتهاء من عدد من الملفات الخاصة بالراحلين والصفقات الجديدة وتجديد عقود بعض العناصر الأساسية.

ويغلق باب القيد المحلي منتصف أغسطس الجاري لتصبح الساعات القليلة المقبلة حاسمة في تحديد الشكل النهائي لقائمة الأهلي التي سيعتمد عليها الفريق خلال منافسات الموسم الجديد في ظل رغبة الجهاز الفني في بناء قائمة متوازنة قادرة على المنافسة على جميع البطولات.

وتسمح لوائح اتحاد الكرة بقيد 30 لاعبًا في قائمة الفريق الأول إلى جانب 5 لاعبين من مواليد 2005 وما بعدها بعدما كان العدد الإجمالي في الموسم الماضي يصل إلى 35 لاعبًا وهو ما فرض على إدارة الأهلي إجراء تعديلات واسعة على قائمة الفريق.

تغييرات كبيرة في قائمة الأهلي

وكان الأهلي قد قام بقيد قائمته الأولى في يوليو الماضي قبل أن تشهد الأيام التالية سلسلة من التغييرات سواء برحيل عدد من اللاعبين أو إتمام صفقات جديدة بالإضافة إلى إعادة ترتيب بعض المراكز داخل الفريق.

وشملت قائمة اللاعبين الذين تم قيدهم في البداية كلًا من محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومحمد سيحا وياسين مرعي وياسر إبراهيم وهادي رياض ومحمد هاني وعمرو الجزار وأحمد عيد وعمر كمال عبد الواحد ويوسف بلعمري وكريم الدبيس وأشرف داري وكريم فؤاد.

وفي خط الوسط ضمت القائمة الأولى مروان عطية وإمام عاشور وأحمد رضا ومحمد مجدي أفشة وعمر الساعي إلى جانب طاهر محمد طاهر ومحمد علي بن رمضان وأحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي ومحمد شريف وسمير محمد ومحمد شكري ومصطفى العش وجينيك جراديشار.

كما تم قيد خمسة لاعبين من مواليد 2005 وهم محمد عبدالله وأحمد خالد كباكا وعمر سيد معوض وإبراهيم عادل ومحمد رأفت.

رحيل بن رمضان يفتح الباب أمام تغييرات جديدة

وشهدت قائمة الأهلي خلال الفترة الأخيرة خروج عدد من الأسماء وفي مقدمتها التونسي محمد علي بن رمضان الذي اقترب من الانتقال إلى نادي الشمال القطري في صفقة أنهت تجربة اللاعب داخل القلعة الحمراء بعد فترة قصيرة.

كما وافق الأهلي على رحيل عمر كمال عبد الواحد إلى جانب انتقال محمد شكري ومصطفى العش إلى المصري البورسعيدي بينما تمت إعارة محمد سيحا إلى الفريق البورسعيدي لمدة موسم.

وشملت قائمة الراحلين أيضًا السلوفيني جينيك جراديشار الذي انتقل على سبيل الإعارة إلى سيراميكا كليوباترا في الوقت الذي يقترب فيه محمد شريف من الخروج على سبيل الإعارة إلى الشرطة العراقي.

وفي المقابل لا يزال موقف سمير محمد محل دراسة مع وجود اتجاه لتسويقه أو الوصول إلى اتفاق بشأن مستقبله خلال الأيام الأخيرة من فترة القيد.

هذه التحركات قلصت عدد اللاعبين الموجودين فعليًا في قائمة الفريق ودفعت إدارة الأهلي إلى استكمال عملية الإحلال والإضافة قبل الموعد النهائي للقيد.

صفقات جديدة لتعويض الراحلين

وفي إطار إعادة بناء القائمة أنهى الأهلي إجراءات التعاقد مع عدد من اللاعبين على رأسهم الجزائري منصف بقرار القادم من دينامو زغرب الكرواتي والمغربي سفيان بن جديدة القادم من المغرب الفاسي.

ومن المنتظر أن يتم قيد الثنائي رسميًا في قائمة الفريق ليكونا من أبرز البدائل الهجومية التي يعول عليها الجهاز الفني في الموسم الجديد خاصة بعد خروج عدد من العناصر من الحسابات.

كما يعمل الأهلي على استكمال إجراءات قيد علي محمود وأقطاي عبدالله القادمين من إنبي إلى جانب قيد حسين الشحات وأحمد نبيل كوكا بعد تجديد عقديهما.

وبذلك تتجه القائمة إلى الاحتفاظ بعدد من العناصر الأساسية مع منح الجهاز الفني خيارات أكبر في مختلف الخطوط خاصة بعد التغييرات التي شهدها الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية.

الشكل الأقرب لقائمة الأهلي

ووفقًا للملامح الحالية فإن قائمة الأهلي للفريق الأول تتجه إلى الاستقرار على:

حراسة المرمى: محمد الشناوي مصطفى شوبير حمزة علاء.

خط الدفاع: ياسين مرعي ياسر إبراهيم هادي رياض محمد هاني عمرو الجزار أحمد عيد يوسف بلعمري كريم الدبيس أشرف داري كريم فؤاد.

خط الوسط: مروان عطية إمام عاشور أحمد رضا محمد مجدي أفشة عمر الساعي أحمد سيد زيزو طاهر محمد طاهر أشرف بن شرقي علي محمود أقطاي عبدالله أحمد نبيل كوكا حسين الشحات.

خط الهجوم: منصف بقرار سفيان بن جديدة.

وتضم القائمة كذلك خمسة لاعبين من مواليد 2005 وما بعدها هم محمد عبدالله وأحمد خالد كباكا وعمر سيد معوض وإبراهيم عادل ومحمد رأفت.

أشرف داري.. الملف الوحيد الذي لم يُحسم

ورغم اقتراب قائمة الأهلي من شكلها النهائي فإن موقف المغربي أشرف داري لا يزال من الملفات التي تخضع للمناقشة داخل النادي في ظل وجود مشاورات بشأن مستقبله قبل غلق باب القيد.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تسعى فيه إدارة الأهلي إلى الوصول لأفضل صيغة للقائمة بما يتناسب مع احتياجات الجهاز الفني وقدرة الفريق على المنافسة محليًا وقاريًا.

وفي الوقت نفسه يواصل الأهلي تحركاته في سوق الانتقالات حيث يقترب النادي من حسم صفقة محمود صلاح جناح غزل المحلة على أن يتم قيده ضمن قطاع الناشئين باعتباره من مواليد 2007.

كما ينتظر الأهلي موقف أكرم توفيق مع نادي الشمال القطري وفي حال فسخ اللاعب عقده مع ناديه الحالي قد تدخل إدارة القلعة الحمراء في مفاوضات لضمه في صفقة انتقال حر.