أحمد شوبير: الأهلي لن يترك أي لاعب من هذا الخماسي إلا بعرض ضخم

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن موقف النادي الأهلي من عروض الاحتراف المقدمة لعدد من لاعبي الفريق، مؤكدًا أن إدارة القلعة الحمراء تتمسك باستمرار عناصرها الأساسية خلال الموسم الحالي.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي إن الأهلي لن يفرط في أي لاعب من الخماسي: إمام عاشور، مصطفى شوبير، ياسر إبراهيم، محمد هاني ومروان عطية، إلا في حالة وصول عرض مالي ضخم لا يمكن رفضه.

وأضاف شوبير: «أنا أعرف لاعب أطلب فيه 30 مليون دولار، أنا بتكلم جد مش بهزر»، مشددًا على أن سياسة الأهلي واضحة، وهي عدم السماح برحيل أي لاعب خلال الموسم الحالي إلا إذا كان المقابل المالي استثنائيًا.

وتأتي تصريحات شوبير بالتزامن مع الجدل الدائر حول مستقبل إمام عاشور والعروض المقدمة للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الحالية.