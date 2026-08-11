3 مواجهات نارية.. مواعيد مباريات الأهلي الودية في إسبانيا قبل انطلاق الموسم

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض 3 مباريات ودية خلال معسكره الإعدادي المقام حاليًا في إسبانيا، ضمن البرنامج التحضيري الذي وضعه الجهاز الفني استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الجديد 2026-2027.

ويخوض الأهلي معسكره الأوروبي بهدف رفع معدلات اللياقة البدنية، وزيادة الانسجام بين اللاعبين، إلى جانب تجربة عدد من الخطط والتشكيلات قبل الدخول في أجواء المباريات الرسمية.

واستقر الجهاز الفني بقيادة الحسين عموتة على خوض عدد من المواجهات الودية خلال المعسكر، أبرزها أمام بادالونا وساباديل وبرشلونة، بحثًا عن تحقيق أكبر استفادة فنية وبدنية من فترة الإعداد.

موعد مباراة الأهلي وبادالونا

يفتتح الأهلي مبارياته الودية في إسبانيا بمواجهة فريق بادالونا، يوم الأربعاء المقبل، في تمام الساعة السابعة مساءً.

وتعد المباراة فرصة للجهاز الفني للوقوف على جاهزية اللاعبين، وتجربة العناصر الجديدة، إلى جانب منح عدد من اللاعبين فرصة المشاركة واكتساب حساسية المباريات قبل بداية الموسم.

موعد مباراة الأهلي وساباديل

ويلتقي الأهلي مع فريق ساباديل يوم الخميس المقبل، ضمن ثاني تجاربه الودية في معسكر إسبانيا.

ولم يتم تأكيد الموعد النهائي للمباراة حتى الآن، مع إمكانية تغيير المنافس وفقًا لبرنامج الفريق خلال فترة الإعداد، في ظل حرص الجهاز الفني على تحقيق أقصى استفادة ممكنة من المباريات التجريبية.

الأهلي يختتم معسكر إسبانيا بمواجهة برشلونة

ويختتم الأهلي مبارياته الودية في إسبانيا بمواجهة من العيار الثقيل أمام برشلونة، يوم الأربعاء 19 أغسطس، في تمام الساعة التاسعة مساءً.

وتحظى مواجهة برشلونة بأهمية خاصة داخل الجهاز الفني، باعتبارها الاختبار الأقوى للأهلي خلال المعسكر الأوروبي، حيث تمثل فرصة لقياس مستوى الفريق أمام أحد أكبر أندية العالم، واختبار مدى جاهزية اللاعبين من الناحيتين الفنية والبدنية.

الأهلي يستعد للموسم الجديد

ويأمل الجهاز الفني للأهلي في الخروج بأكبر مكاسب ممكنة من المعسكر الإسباني، سواء على مستوى تجهيز اللاعبين أو الوصول إلى التشكيل الأساسي، قبل العودة إلى مصر وبدء المرحلة الأخيرة من التحضيرات للمنافسات الرسمية في الموسم الجديد 2026-2027.

ومن المنتظر أن تشهد المباريات الودية مشاركة أكبر عدد ممكن من اللاعبين، بهدف منح الجهاز الفني صورة كاملة عن حالة جميع العناصر، وتحديد احتياجات الفريق قبل انطلاق الموسم.