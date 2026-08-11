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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أكثر من 15 مليون جنيه.. تفاصيل حقوق بث مباراة الأهلي وبرشلونة

الاهلي
الاهلي
علا محمد

كشف الناقد الرياضي محمود شوقي، عبر قناته على موقع «يوتيوب»، عن تطورات جديدة بشأن القنوات المرشحة لنقل مباراة الأهلي وبرشلونة الإسباني، المقرر إقامتها يوم 19 أغسطس الجاري، ضمن منافسات كأس خوان جامبر على ملعب «كامب نو».

وقال محمود شوقي إن قناة «أون سبورت» تقترب من الحصول على حقوق إذاعة وبث المباراة داخل مصر، مشيرًا إلى أن النادي الأهلي اشترط الحصول على 300 ألف دولار مقابل بيع حقوق بث اللقاء، بما يعادل أكثر من 15 مليون جنيه مصري.

وأضاف أن قناة «أبوظبي الرياضية» دخلت هي الأخرى في مفاوضات جادة مع نادي برشلونة خلال الساعات الأخيرة، من أجل الحصول على حقوق بث المباراة.

وأوضح أن برشلونة منح الأهلي حق تسويق وبث اللقاء داخل مصر، بينما يتولى النادي الإسباني تسويق حقوق المباراة خارج مصر، وهو ما فتح الباب أمام تحركات قناة أبوظبي الرياضية للحصول على حقوق النقل.

وأشار الناقد الرياضي إلى أن قناة أبوظبي الرياضية لديها فرصة كبيرة لنقل المواجهة المرتقبة، في ظل المفاوضات الجارية مع برشلونة لحسم حقوق البث.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع برشلونة يوم الأربعاء 19 أغسطس 2026، في النسخة الـ61 من بطولة كأس خوان جامبر، في مواجهة تاريخية ينتظرها جمهور الكرة المصرية والعربية.

الناقد الرياضي محمود شوقي مباراة الأهلي وبرشلونة الأهلي برشلونة

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