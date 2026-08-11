رئيس نادي البنك الأهلي يكشف حقيقة تلقى أيمن الرمادي عرضا لتدريب المنتخب الأولمبي

علَقَ أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي، على الأنباء التي تتردد بشأن تولي أيمن الرمادي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، تدريب المنتخب الوطني الأولمبي تحت 23 عاماً خلال الفترة المقبلة.

ويسابق شوقي غريب المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم، الزمن لاختيار مدير فني للمنتخب الأولمبي، استعداداً للمشاركة في بطولة كأس أمم إفريقيا المقرر إقامتها في مصر خلال شهر نوفمبر 2027 والمؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية 2028.

وقال أشرف نصار في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي محمد فاروق عبر فضائية TeN: لم نتلق أي اتصالات رسمية من مسؤولي اتحاد الكرة بشأن السماح لأيمن الرمادي بتدريب المنتخب الوطني الأولمبي خلال الفترة المقبلة، والأمر لم يتخطى مرحلة الترشيحات، لكن بكل تأكيد لا يمكننا التأخر عن تلبية نداء المنتخبات الوطنية.

وتابع: أيمن الرمادي مستمر مع فريق البنك الأهلي بشكل طبيعي استعداداً للموسم الجديد، وخضنا عدة مباريات ودية كان آخرها مساء اليوم أمام الاتحاد السكندري ونجحنا في الفوز بثلاثية نظيفة،

واختتم رئيس نادي البنك الأهلي قائلا : أبرمنا العديد من الصفقات خلال الميركاتو الصيفي مثل مودي ناصر لاعب وسط إنبي، وعلي حمدي لاعب وسط طلائع الجيش، ورشاد المتولي صانع ألعاب مودرن سبورت، وغيرهم.