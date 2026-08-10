الاتحاد السكندري يشيد بالعلاقات الطيبة مع البنك الأهلي

في إطار العلاقات المتميزة التي تجمع بين الأندية المصرية، شهد اليوم لقاءً وديًا بين محمد سلامة، رئيس نادي الاتحاد السكندري، واللواء أشرف نصار، رئيس نادي البنك الأهلي، وسط أجواء سادها الود والتقدير المتبادل.

وأعرب رئيس نادي الاتحاد السكندري عن اعتزازه بحفاوة الاستقبال التي حظي بها من جانب إدارة نادي البنك الأهلي، مؤكدًا أن هذه اللفتة تعكس عمق الروابط الأخوية التي تجمع بين الناديين.

كما أهدى اللواء أشرف نصار درع نادي البنك الأهلي إلى محمد سلامة، في لفتة كريمة تؤكد قوة العلاقات والتقدير المتبادل بين الناديين.

ويؤكد نادي الاتحاد السكندري أن هذه الروابط الطيبة تمثل نموذجًا مشرفًا للتعاون والتواصل بين الأندية المصرية، بما يخدم الرياضة المصرية ويعزز قيم الاحترام والمودة بين مختلف الأندية



