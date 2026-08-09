دفع بالجنيه وبالتقسيط.. أشرف عبد العزيز: كهربا كان يقدر يأجل غرامة الزمالك حتى 2028

تحدث المحامي أشرف عبدالعزيز عن تفاصيل غرامة محمود عبدالمنعم كهربا نجم الاتحاد السكندري للزمالك

وقال في تصريحات صحفية “ الزملكاوية بيطلعوا يقولوا أنت دبست كهربا في قصة الغرامة، أنا عايز أقول إن كهربا كان يقدر يلعب ويفضل يعمل تأجيلات لحد سنة 2027 و 2028 كمان”

وأضاف: “ لكن كهربا هو اللي قرر يدفع في التوقيت ده لأنه لو مكانش دفع بعد تلات أيام بالظبط كان هيبقى مطلوب منه ضعفين المبلغ اللي دفعه، فأنا مدبستوش ولا حاجة أنا خليته يسدد بالمصري تلت الرقم اللي كان هيبقى مطلوب بعد تلات أيام بالظبط من التاريخ اللي دفع فيه الفلوس وكمان خليته يسدد بالتقسيط”