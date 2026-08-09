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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بيبو من الملاعب إلى الشاشة.. مسلسل يجسد رحلة محمود الخطيب| تفاصيل

محمود الخطيب
محمود الخطيب
أحمد إبراهيم

تستعد ابنة الكابتن محمود الخطيب لتقديم قصة حياة والدها في مسلسل درامي جديد يتناول مسيرته الشخصية والكروية منذ بداياته في الملاعب وحتى رحلته داخل النادي الأهلي والعمل الإداري.

ويتكون المسلسل من 10 حلقات، ويكتب السيناريو والحوار المؤلف يوسف معاطي، فيما يتولى المخرج أحمد خالد أمين إخراج العمل.

ويجري حاليًا ترشيح عدد من الفنانين للمشاركة في المسلسل، تمهيدًا للاستقرار على فريق البطولة خلال الفترة المقبلة، خاصة أن التعاقدات النهائية لم تُحسم حتى الآن.

ومن المنتظر أن تبدأ التحضيرات للعمل بعد الانتهاء من كتابة الحلقات كاملة على أن يتم الإعلان عن أسماء الأبطال والتفاصيل الخاصة بالمسلسل. 

محمود الخطيب

ويعد محمود الخطيب، الشهير بـ«بيبو»، أحد أبرز نجوم كرة القدم المصرية والنادي الأهلي، وحقق خلال مسيرته الكروية العديد من البطولات مع الفريق، كما حصل على جائزة أفضل لاعب في إفريقيا عام 1983.

وبعد اعتزاله كرة القدم، اتجه الخطيب إلى العمل الإداري داخل النادي الأهلي، وتدرج في عدد من المناصب، قبل أن يتولى رئاسة مجلس إدارة النادي منذ عام 2017.

محمود الخطيب المخرج أحمد خالد أمين المؤلف يوسف معاطي

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