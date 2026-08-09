حبس أيمن حامد مستريح البيض وشركائه 10 سنوات وغرامات ورد مبالغ طائلة

قضت المحكمة الاقتصادية، بمعاقبة أيمن حامد سليمان، و3 أخرين، بالسجن 10 سنوات وتغريم كل منهم 3 ملايين جنيه، كما عاقبت "فاطمة . أ" و “أماني . ع” بالسجن 3 سنوات وتغريم كل منهما مليون جنيه، وذلك في القضية رقم 60 لسنة 202، كما ألزمت المحكمة جميع المتهمين، بالتضامن، برد مبلغ 805903415 جنيهًا، بالإضافة إلى 587470 دولارًا أمريكيًا، و160400 درهم إماراتي، للمجني عليهم.

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التعويض المدني لضحايا مستريح البيض:



وكان دفاع الضحايا تقدم بطلبات لهيئة محكمة القاهرة الاقتصادية بالادعاء المدني بمبلغ 750 ألف جنيه، على سبيل التعويض المدني المؤقت.

وقررت الجهات المختصة، وفي وقت سابق، التحفظ على أموال أيمن سليمان وزوجتيه وأبنائه ومنعهم من التصرف فيها، بعدما أثبتت التحقيقات أنه ادعى توظيف الأموال في مشروعات وهمية، وأن معظم شركاته منشأة حديثًا بلا نشاط حقيقي، ولم يقدم أي إقرارات ضريبية.