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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

غزل المحلة: طلبنا 50 مليون لبيع محمود صلاح إلى الأهلي.. ونمتلك عروضًا خارجية للاعب

محمود صلاح
محمود صلاح
عبدالله هشام

كشف شريف الخشاب المدير الرياضي لنادي غزل المحلة، عن تطورات مفاوضات الاهلي لضم محمود صلاح لاعب غزل المحلة.

وقال الخشاب في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا اف ام: لدينا لاعبين كثيرين بدائل لمحمود صلاح حال رحيله عن غزل المحلة.

واضاف: حصل تواصل بين مسئولي الاهلي مع وليد خليل، وحددنا طلباتنا للتخلي عن اللاعب وكان هدفنا هو الاحتراف الخارجي.

وتابع: ولكن ليس لدينا مانع من بيع اللاعب للأهلي ولكن بشروطنا وننتظر رد الاهلي على طلباتنا وطلبنا 50 مليون للتخلي عن محمود صلاح.

وواصل: عرض الاهلي يتجاوز 20 مليون، وألاعب لديه رغبة في الانتقال للأهلي، ولا يوجد اي عروض محلية لمحمود صلاح ولكن يوجد عروض خارجية من إسبانيا.

شريف الخشاب نادي غزل المحلة غزل المحلة الاهلي محمود صلاح

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