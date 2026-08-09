"توجيه اللغة العربية" بالوادي الجديد يواصل الأنشطة الصيفية لصقل مهارات الطلاب

تواصل مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد تنفيذ خطة الأنشطة الصيفية بالتعاون مع توجيه عام اللغة العربية والتربية الدينية، بهدف استثمار فترة الإجازة الصيفية في تقديم برامج تعليمية وتثقيفية متنوعة، تسهم في تنمية مهارات الطلاب وتعزيز قدراتهم اللغوية والثقافية، إلى جانب اكتشاف المواهب الطلابية والعمل على دعمها وتنميتها.

وأكدت سهام رضوان، موجه عام اللغة العربية والتربية الدينية بمديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد، استمرار تنفيذ فعاليات خطة الأنشطة الصيفية بمختلف المدارس والمواقع التعليمية المستهدفة، مشيرةً إلى أن البرامج المقدمة جرى إعدادها بما يتناسب مع احتياجات الطلاب ويدعم مهاراتهم الأساسية في اللغة العربية، من خلال أنشطة تجمع بين الجانب التعليمي والثقافي والإبداعي.

وأوضحت سهام رضوان، أن خطة الأنشطة الطلابية تتضمن عددًا من المحاور والبرامج المهمة، يأتي في مقدمتها تنمية مهارات القراءة والكتابة، باعتبارهما من المهارات الأساسية التي تسهم في رفع مستوى التحصيل الدراسي وتمكين الطلاب من التعامل بصورة أفضل مع مختلف المواد الدراسية.

كما تتضمن الخطة برامج خاصة بـالقرآن الكريم والثقافة الإسلامية، بهدف تعزيز معارف الطلاب وتنمية الجانب الثقافي لديهم، إلى جانب تنفيذ أنشطة تستهدف تنمية مهارات الخط العربي والتدريب على الكتابة بصورة صحيحة وجمالية، بما يساعد على اكتشاف الطلاب المتميزين في هذا المجال.

وتشمل الفعاليات كذلك تدريب الطلاب على تأليف القصة القصيرة، بما يتيح لهم التعبير عن أفكارهم وتنمية قدراتهم الإبداعية واللغوية، فضلًا عن تنظيم ندوات توعوية تتناول عددًا من الموضوعات التي تهم الطلاب وتدعم بناء شخصياتهم، إلى جانب تنفيذ مجموعة من الأنشطة والمسابقات المتنوعة التي توفر بيئة تعليمية جاذبة وتشجع على المشاركة والتفاعل.