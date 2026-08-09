محافظ دمياط يدعو إلى الاستفادة من الإمكانات والخبرات العلمية والأكاديمية

عقد الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، اجتماعًا مع ممثلي جامعة حورس، لبحث أوجه التعاون المشترك بين المحافظة والجامعة، وتعزيز الاستفادة من الخبرات الأكاديمية والعلمية في دعم جهود التنمية بعدد من القطاعات بالمحافظة.

جاء الاجتماع بحضور الدكتور محمد فوزي، نائب المحافظ، والأستاذ الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس جامعة حورس، والدكتور حاتم خاطر، عميد كلية الهندسة، والدكتورة هناء الجوهري، عميد كلية التجارة.

وتناول الاجتماع بحث سبل تعزيز التعاون بين محافظة دمياط وجامعة حورس، والاستفادة من الإمكانات والخبرات العلمية والأكاديمية التي تمتلكها الجامعة، و بحث عدد من الملفات ذات الصلة باحتياجات المحافظة وأولويات العمل خلال المرحلة المقبلة.

وثمّن المحافظ الجهود التي تبذلها جامعة حورس، مؤكدًا أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين الجانبين، وفتح آفاق جديدة لتعزيز التعاون في عدد من المجالات، بما يخدم أبناء المحافظة ويحقق مستهدفات التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠.