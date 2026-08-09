رسميا.. الكرمة العراقي يضم مهاجم بيراميدز

أعلن نادي الكرمة العراقي، اليوم، تعاقده رسميًا مع مروان حمدي، مهاجم فريق بيراميدز، لتدعيم صفوف الفريق خلال الموسم الجديد.

وجاء انضمام مروان حمدي إلى صفوف الكرمة؛ في إطار خطة النادي العراقي لتعزيز قائمته بعناصر مميزة، استعدادًا للمنافسة على البطولات خلال الموسم المقبل.

ويملك مروان حمدي خبرات كبيرة في الكرة المصرية، وسبق له تمثيل عدد من الأندية، كما انضم إلى صفوف منتخب مصر في مناسبات سابقة، قبل أن يخوض تجربة جديدة في الدوري العراقي عبر بوابة الكرمة.

ويأمل اللاعب في استعادة تألقه خلال تجربته الجديدة، والمساهمة في تحقيق أهداف نادي الكرمة خلال الموسم المقبل.