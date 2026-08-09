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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بيراميدز يكشف تفاصيل المفاوضات مع أحمد عبدالقادر وموقف أكرم توفيق ومصطفى محمد

أحمد عبدالقادر
أحمد عبدالقادر
عبدالله هشام

كشف مصدر داخل نادي بيراميدز عن تفاصيل المفاوضات مع أحمد عبدالقادر لاعب فريق الكرمة العراقي استعدادا لضمه خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وقال المصدر، إن الاتفاق مع أحمد عبدالقادر تم منذ فترة طويلة، مشيرا إلى تقدير النادي لما فعله اللاعب لإرتداء القميص السماوي.

وأضاف أن التعاقد مع عبد القادر جاء في ظل استمرار أزمة رمضان صبحي وعدم وجود مخرج لها حتى الأن وهناك اتفاق تم أيضا مع نادي الكرمة للحصول على خدمات لاعبنا  مروان حمدي.

وأردف : هناك مهاجم سوبر قادم لتعويض رحيل فيستون ماييلي وقد ندعمه برأس حربة أخر.

وعن أكرم توفيق ومصطفى محمد قال المصدر إنهم خارج حسابات بيراميدز تماما في الوقت الحالي رغم تقديرهم كلاعبين كبيرين لكن لم يتم الدخول معهما في أى مفاوضات.

واختتم المصدر تصريحاته : سياسة التعاقدات في بيراميدز تقوم على ما يحتاجه الفريق وليس جمع اللاعبين من السوق دون وجود ادوار لهم وما يشجعنا على ذلك أننا نمتلك افضل لاعبين في مصر وافريقيا من وجهة نظرنا.

بيراميدز أحمد عبدالقادر نادي بيراميدز فريق بيراميدز مصطفى محمد

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