عاد لينتقم.. نجم الزمالك السابق يثير الجدل بعد اقتراب عبد القادر من بيراميدز

علق أسامة حسن نجم الزمالك السابق على اقتراب أحمد عبد القادر من الانتقال إلى بيراميدز، بعد فسخ عقده مع الكرمة العراقي بالتراضي.

وكتب أسامة حسن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «عبد القادر عاد لينتقم.. فسخ عقده مع الكرمة العراقي بالتراضي عشان إيه يا أوس أوس؟ عشان يمضي لبيراميدز ويضيع على الأهلي نسبة 25% من إعادة البيع.. صايع يا عبد القادر».

وكان أحمد عبد القادر قد تلقى عرضًا من نادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الحالية، في ظل رغبة اللاعب في الانتقال إلى صفوف الفريق السماوي، خاصة مع وجود مفاوضات سابقة بين الطرفين بدأت منذ الموسم الماضي.

وبحسب ما تردد خلال الساعات الماضية، توصل مسؤولو بيراميدز إلى اتفاق مع أحمد عبد القادر بشأن تفاصيل الصفقة، ليصبح اللاعب قريبًا من ارتداء قميص الفريق السماوي بداية من الموسم الجديد.

ويأتي ذلك في الوقت الذي لم يحسم فيه الأهلي موقفه من عودة أحمد عبد القادر، وسط تقارير عن رفض المطالب المالية التي تقدم بها اللاعب، بسبب تجاوزها السقف المالي المحدد من جانب إدارة الكرة.