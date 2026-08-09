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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

توتنهام يقترب من حسم صفقة سافينيو مقابل 60 مليون إسترليني

سافينيو
سافينيو
إسلام مقلد

اقترب نادي توتنهام الإنجليزي من إتمام صفقة قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بالتعاقد مع البرازيلي سافينيو، جناح مانشستر سيتي، مقابل 60 مليون جنيه إسترليني، بناءً على رغبة الإيطالي روبرتو دي زيربي، المدير الفني للفريق، في تدعيم الخط الهجومي.

توتنهام يقترب من الاتفاق مع مانشستر سيتي

ووفقًا لما ذكره موقع "فوتبول إنسايدر"، فإن توتنهام قطع شوطًا كبيرًا في مفاوضاته مع مانشستر سيتي بشأن التعاقد مع سافينيو، وسط توقعات بإتمام الصفقة قبل غلق باب الانتقالات الصيفية.

وأشار التقرير إلى أن النادي اللندني اتفق بالفعل على الشروط الشخصية مع اللاعب البرازيلي البالغ من العمر 22 عامًا، بينما تسود حالة من التفاؤل بين جميع الأطراف بشأن التوصل إلى اتفاق نهائي.

ومن المنتظر أن يقدم توتنهام عرضًا تبلغ قيمته نحو 60 مليون جنيه إسترليني، وهي القيمة التي يُعتقد أنها ستكون كافية لإقناع مانشستر سيتي بالموافقة على رحيل اللاعب.

دي زيربي يتمسك بضم سافينيو

ويأتي تجدد اهتمام توتنهام بسافينيو بعد تولي روبرتو دي زيربي قيادة الفريق، حيث يرى المدرب الإيطالي أن الجناح البرازيلي سيكون إضافة قوية للخط الهجومي، في ظل سعيه لبناء تشكيلة قادرة على المنافسة خلال الموسم الجديد.

وكان توتنهام قد حاول التعاقد مع سافينيو الصيف الماضي، إلا أن بيب جوارديولا تمسك باستمراره داخل مانشستر سيتي، بعدما أبلغ اللاعب بأنه سيكون ضمن حساباته في الموسم الجديد.

لكن سافينيو لم يحصل على المساحة التي كان يأمل فيها، حيث شارك أساسيًا في 7 مباريات فقط بالدوري الإنجليزي الممتاز، وهو ما فتح الباب أمام إمكانية رحيله عن ملعب الاتحاد.

سافينيو يرغب في الرحيل

وبحسب التقرير، فإن سافينيو يرغب بقوة في الانتقال إلى توتنهام، خاصة بعدما أصبح مستقبله مع مانشستر سيتي محل شك، في ظل عدم حصوله على فرصة المشاركة بصورة منتظمة.

وكان اللاعب قد أبلغ مسؤولي مانشستر سيتي برغبته في الرحيل، مع وجود اهتمام واضح من توتنهام بخدماته.

وانضم سافينيو إلى مانشستر سيتي قادمًا من تروا الفرنسي في عام 2024، لكنه لم يتمكن حتى الآن من تثبيت أقدامه بشكل أساسي في تشكيلة الفريق.

وخلال مسيرته مع النادي، خاض الجناح البرازيلي 84 مباراة، سجل خلالها 7 أهداف وصنع 13 هدفًا.

300 مليون إسترليني يقترب بها توتنهام من رقم تاريخي

وفي حال إتمام صفقة سافينيو مقابل 60 مليون جنيه إسترليني، سيرتفع إجمالي إنفاق توتنهام خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية إلى ما يقارب 300 مليون جنيه إسترليني.

ويواصل النادي اللندني الإنفاق بقوة لتلبية احتياجات دي زيربي، الذي يسعى لتكوين فريق جديد قادر على المنافسة، خاصة مع رغبته في تعزيز الخيارات الهجومية ومنح الفريق المزيد من السرعة والفاعلية على الأطراف.

ويرى المدرب الإيطالي أن سافينيو يمتلك المقومات التي تجعله مناسبًا لأفكاره الفنية، الأمر الذي دفع توتنهام للتحرك بقوة من أجل حسم الصفقة قبل نهاية الميركاتو.

نادي توتنهام الإنجليزي نادي توتنهام توتنهام مانشستر سيتي سافينيو

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