قرار مفاجئ من الأهلي.. لا عقود تجارية والإعلانات حسب طلبات الرعاة

كشف الناقد الرياضي أبو المعاطي زكي، عن قرار جديد داخل النادي الأهلي بشأن التعامل مع الحقوق الإعلانية للاعبي الفريق الأول، في إطار سياسة جديدة تتعلق بالعقود التجارية والإعلانات الخاصة بالنجوم.

الاهلي

وقال أبو المعاطي زكي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «قرر النادي الأهلي عدم الالتزام مع أي لاعب تعاقديًا بتوفير إعلانات بأي قيمة مالية، مهما كان اسمه ومهما كانت نجوميته».

وأوضح أن النادي الأهلي قرر أن يكون التعامل الإعلاني مع لاعبيه وفقًا لطلبات الرعاة، على أن تتم أي حملة إعلانية بموافقة إدارة النادي، مع تخصيص نسبة من العائد لصالح القلعة الحمراء.

وبحسب ما ذكره الناقد الرياضي، يحصل النادي الأهلي على 30% من قيمة الإعلان، بينما تؤول نسبة 70% إلى اللاعب، وفقًا لقيمة كل إعلان والاتفاق الخاص به.

وأشار أبو المعاطي زكي إلى أن النادي لن يبرم مستقبلاً «عقودًا تجارية» منفصلة مع لاعبيه، مهما بلغت نجوميتهم، حيث سيكون العقد الأساسي للاعب متضمنًا راتبه فقط، بينما تظل الإعلانات مفتوحة أمام طلبات الرعاة وغير الرعاة، بشرط الحصول على موافقة إدارة الأهلي.

سبب تأخر تجديد عقود رباعي الأهلي

وكشف أن هذا القرار تسبب، بحسب ما ذكر، في تأخر حسم ملف تجديد عقود أربعة من لاعبي الأهلي، بسبب رغبتهم في معرفة القيمة المالية المتوقعة التي يمكن أن يحصلوا عليها سنويًا من الإعلانات.

وأضاف أن إدارة الأهلي تركت تحديد اللاعبين الذين سيظهرون في الحملات الإعلانية للرعاة أنفسهم، وفقًا لرؤية كل راعٍ والأهداف التي يسعى لتحقيقها من خلال اختيار نجوم الفريق.

إمام عاشور حقق 21 مليون جنيه إعلانيًا

وأشار أبو المعاطي زكي إلى أن إمام عاشور، لاعب وسط الأهلي، حصل خلال العام الماضي على 21 مليون جنيه من عائد الإعلانات، في رقم يعكس حجم العوائد التي يمكن أن يحققها نجوم الفريق من الظهور في الحملات الإعلانية.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يسعى فيه النادي الأهلي إلى إعادة تنظيم العلاقة التعاقدية مع لاعبيه، وفصل الرواتب عن العوائد الإعلانية، بحيث لا تلتزم الإدارة بمنح أي لاعب قيمة مالية ثابتة مقابل الإعلانات، مع ترك الأمر وفقًا لاحتياجات الرعاة وموافقة النادي.