محافظ سوهاج يخفض تنسيق القبول بالثانوي العام إلى 245 درجة في مرحلته الثانية

قرر اللواء الدكتور طارق راشد، محافظ سوهاج، النزول بالحد الأدنى للقبول بمدارس الثانوي العام للعام الدراسي 2026/2027 ليصبح 245 درجة بدلاً من 255 درجة.

وذلك استجابة لالتماسات أولياء الأمور والطلاب وتوسيعاً لفرص الالتحاق بالتعليم الثانوي.

تنسيق الثانوية العامة بسوهاج

وأكد المحافظ أن هذا التعديل يستهدف دعم مصلحة الطلاب التعليمية مع الموازنة بين تطلعات الأهالي والطاقة الاستيعابية للمنشآت التعليمية بالمحافظة.

كما وجه المحافظ بضرورة تيسير إجراءات تقديم الملفات للطلاب في المدارس بمجرد فتح باب التقديم للمرحلة الثانية، مشدداً على توفير كافة سبل الراحة لأولياء الأمور لمنع التكدس وتسهيل العمل الإداري داخل الإدارات التعليمية.

من جانبه، أفاد ياسر أنس، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، أن القرار اتخذ بعد مراجعة إحصائية دقيقة لكثافة الفصول والأماكن المتاحة، مشيرا إلى استمرار أعمال التنسيق حالياً، مع إمكانية الإعلان عن مرحلة ثالثة لاحقاً وفقاً للمقاعد الشاغرة.