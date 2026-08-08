محافظ سوهاج: توريد 190 ألف طن من القمح المحلي منذ بدء الموسم ونستهدف زيادة الكميات الموردة

أعلن محافظ سوهاج اللواء طارق راشد، نجاح نقاط تجميع الأقماح بالمحافظة في استقبال نحو 190 ألف طن من محصول القمح المحلي منذ بدء موسم التوريد منتصف أبريل الماضي، مؤكداً استمرار تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمزارعين وتذليل أي عقبات أمام عمليات التوريد، بما يسهم في زيادة الكميات الموردة وتعزيز المخزون الإستراتيجي من القمح.

وقال المحافظ – في تصريحات اليوم السبت– إنه يتابع بشكل مستمر انتظام أعمال توريد القمح المحلي بالشون والصوامع بمختلف مراكز المحافظة، موجهاً الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بضرورة التيسير على المزارعين وسرعة إنهاء إجراءات التوريد وصرف مستحقاتهم المالية دون تأخير.

وأكد اللواء طارق راشد، أهمية مواصلة العمل على استلام أكبر كمية ممكنة من الأقماح المحلية، مشيراً إلى أن غرفة العمليات المركزية تتابع على مدار الساعة موقف التوريد والمساحات المنزرعة بالمحافظة، والتي تبلغ نحو 199 ألف فدان، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان انتظام عمليات الاستلام والتخزين.

وشدد محافظ سوهاج، على سرعة صرف المستحقات المالية للمزارعين بصورة فورية، وفقاً للأسعار المقررة، والتي تصل إلى 2500 جنيه للإردب عالي الجودة، بما يشجع المزارعين على زيادة معدلات التوريد ودعم جهود الدولة في تأمين احتياجاتها من محصول القمح.

من جانبه، أوضح الدكتور سامح التوني، وكيل وزارة التموين بسوهاج، أن أعمال استقبال الأقماح المحلية مستمرة حتى منتصف أغسطس الحالي، لافتاً إلى أن عمليات التوريد تتركز حاليا في شونة جهينة وصوامع غرب طهطا، عقب اكتمال السعات التخزينية لباقي مواقع التجميع بالمحافظة، مشيراً إلى استمرار التنسيق بين الجهات المعنية لمتابعة عمليات الاستلام والتخزين، والتأكد من الإلتزام بالضوابط المنظمة لموسم توريد القمح، بما يضمن الحفاظ على جودة الأقماح وسلامتها.