محافظ سوهاج يستقبل وكيل وزارة التربية والتعليم الجديد

استقبل اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، بمكتبه اليوم، وكمال سليمان نائب المحافظ، الاستاذ ياسر أنس وكيل وزارة التربية والتعليم الجديد بمحافظة سوهاج بعد صدور قرار تعيين له من وزير التربية والتعليم.

محافظة سوهاج

ورحب المحافظ بوكيل الوزارة الجديد، متمنيا له التوفيق في مهام عمله خلال الفترة القادمة، مؤكدًا على أهمية بذل المزيد من الجهود لتقديم خدمة تعليمية متميزة لأبنائنا ولجميع عناصر العملية التعليمية.

والعمل على الارتقاء بالمنظومة التعليمية بالمحافظة، لافتا إلى تقديم جميع الدعم والتعاون والتنسيق الدائم والمستمر للارتقاء بقطاع التعليم بسوهاج .