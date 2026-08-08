القبض على المتهمين بسرقة طالب داخل محل في سوهاج

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصور ومقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضرر خلاله القائم على النشر من شخصين لقيامهما بسرقة الهاتف المحمول الخاص بنجله بسوهاج.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 25 يوليو المنقضى تبلغ لقسم شرطة ثان سوهاج من (طالب - مقيم بدائرة القسم) بأنه حال تواجده بمحل عمله بدائرة القسم ، قام شخصين بمغافلته وسرقة هاتفه المحمول.



أمكن تحديد وضبط الشخصين الظاهران بمقطع الفيديو (عاطلان– مقيمان بدائرة مركز شرطة المنشأة) ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب "المغافلة" ، وتم بإرشادهما ضبط الهاتف المحمول المستولى عليه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.