تأجيل محاكمة 29 متهما في خلية الهيكل الإداري بالهرم لـ 24 أكتوبر

قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، تأجيل محاكمة 29 متهما، في القضية رقم 19851 لسنة 2025، جنايات الهرم، في القضية المعروفة بـ"الهيكل الإدراري" لجلسة 24 أكتوبر لمرافعة النيابة.

تفاصيل أمر الإحالة

وكشف أمر الإحالة انه في غضون الفترة من عام 2015 وحتي 10 يونيو 2024، المتهمون من الأول وحتي الرابع تولوا قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوية إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنة للخطر، بان تولى الهيكل الإداري لجماعة الإخوان.

ووجه للمتهمين من الخامس وحتى الأخير تهم الانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض، ووجه للمتهمين من السابع عشر وحتى التاسع والعشرون تهم تمويل جماعة إرهابية.