تأجيل محاكمة 71 متهما بخلية اللجان الإدارية لـ24 أكتوبر

قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، تأجيل محاكمة 71 متهما، في القضية رقم 15887 لسنة 2025 جنايات المقطم، والمعروفة باللجان الإدارية، لجلسة 24 أكتوبر لسماع الشهود.

تفاصيل أمر إحالة



وكشف أمر الإحالة أنه في غضون الفترة من عام 2024، وحتى 25 سبتمبر 2025، بدائرة المقطم والإسماعيلية والسويس والدقهلية والشرقية وأخريات، المتهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وامنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

ووجه للمتهمين من الثاني وحتي الأخير الانضمام للجماعة موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها، ووجه للمتهمين جميعا تهم تمويل الإرهاب، واستخدام وسائل التواصل للترويج لأفكار الجماعة الإرهابية.