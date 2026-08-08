تأجيل محاكمة متهم بالانضمام لداعش

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، تأجيل محاكمة متهم بالانضمام لتنظيم داعش الإرهابي، في القضية رقم 66158، لسنة 2024 الهرم، لجلسة 25 أكتوبر.

تفاصيل أمر إحالة

وكشف أمر الإحالة، أنه في غضون عام 2015، وحتى 3 فبراير من عام 2020، المتهم تولى قيادة جماعة تعتنق أفكار داعش، التى أسست على خلاف أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، بأن تولى أفكار داعش الإرهابية.

ووجه للمتهم، تهم تمويل الإرهاب، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لتبادل المعلومات ونقل الرسائل المتطرفة، وقام برصد أماكن تمهيدا لاستهدافها.