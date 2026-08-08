إعلان نتائج فردي الشباب والناشئين في كأس الفراعنة الدولية لجمباز الأيروبيك

انتهت منافسات فردي الشباب والناشئين رجال وتريو آنسات شباب في بطولة كأس الفراعنة الدولية لجمباز الأيروبيك التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 6 وحتى 9 أغسطس الجاري داخل صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر بمشاركة 30 هيئة رياضية بإجمالي 290 لاعبًا ولاعبة.

وفي مرحلة الحسم النهائية جاءت النتائج كالآتي:

فردي شباب.. المركز الأول عمر البسيوني - نادي الاتحاد السوداني العام "مصر" والمركز الثاني علي رمزي - نادي الاتحاد السوداني العام والمركز الثالث مروان عبد الغني - لاعب حر.

فردي ناشئين .. مركز أول ياسين أحمد - منتخب مصر ومركز ثاني آسر محمد - منتخب مصر ومركز ثالث ياسين سليم - نادي سموحة الرياضي.

تريو آنسات شباب .. مركز أول فريق رويال جيمناستكس "مصر" وهن لارا مرسي وتيا سعيد وكنزي عبد الرزاق.

المركز ثاني .. فريق رويال جيمناستكس "مصر" وهن تاليا الطوخي وصوفيا مادي ولارا الهادي.

وحظيت كأس بطولة الفراعنة الدولية لجمباز الأيروبيك بإشادة واسعة بالمستوى الفني والتنظيمي المتميز من لجان التحكيم، بفضل التنظيم الاحترافي تحت إشراف الاتحاد المصري للجمباز.

وتشهد بطولات كأس الفراعنة الدولية للجمباز بجميع فروعه إقبالًا كبيرًا من دول العالم للمشاركة، من أجل الاستفادة من المستويات الفنية المرتفعة التي تشهدها النسخ المتعاقبة، وأيضا للاستفادة من القدرات التنظيمية التي بات يمتلكها الاتحاد المصري للجمباز تحت قيادة الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والإفريقي وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للجمباز.

وتعتبر سلسلة بطولات كأس الفراعنة الدولية التي تنظمها مصر بجميع فروع الجمباز حدثًا مهمًا للغاية كما أنها جزء كبير للمنافسة الدولية على أرض مصر.

ونجح الاتحاد المصري للعبة في وضع بطولات كأس الفراعنة الدولية على الخريطة الدولية لتحرص جميع الدول على المشاركة بهذه البطولات بعد النجاح الذي تحقق منذ انطلاق هذه البطولات فى عام 2019 مما جعل هذه السلسلة من البطولات ضمن البطولات الكبرى تحت مظلة الاتحاد الدولي للجمباز على مستوى العالم.