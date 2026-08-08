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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

عفت السادات: الدبلوماسية المصرية تفتح الطريق أمام شراكات اقتصادية

النائب عفت السادات
النائب عفت السادات
عبد الرحمن سرحان

شارك الدكتور عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، ضمن الوفد المصري المرافق للدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، خلال اللقاء الذي جمع الوفد بالرئيس التشادي المشير محمد إدريس ديبي، في إطار التحرك المصري لتعزيز العلاقات الثنائية بين القاهرة وإنجامينا.

الدبلوماسية المصرية

وأكد الدكتور عفت السادات أن التحرك المصري تجاه تشاد يعكس اهتمام الدولة المصرية بتعزيز علاقاتها مع القارة الأفريقية، مشيرا إلى أن الدبلوماسية المصرية نجحت خلال الفترة الأخيرة في تهيئة المناخ السياسي لمرحلة جديدة من التعاون، تقوم بصورة أكبر على المصالح الاقتصادية المشتركة.

وقال السادات إن الإرادة السياسية الحالية تشجع بصورة واضحة على تعزيز التعاون الاقتصادي وإقامة مشروعات مشتركة في تشاد، مؤكدا أن المرحلة المقبلة يجب أن تشهد تحركا أكثر فاعلية من جانب رجال الأعمال والقطاع الخاص للاستفادة من الفرص المتاحة داخل السوق التشادية.

العلاقات المصرية التشادية

وأضاف أن العلاقات المصرية التشادية لا يجب أن تظل في إطار التعاون السياسي والدبلوماسي فقط، وإنما ينبغي ترجمة قوة العلاقات بين البلدين إلى مشروعات اقتصادية واستثمارات حقيقية تعود بالنفع على الجانبين.

وكشف رئيس حزب السادات الديمقراطي عن أهمية التحضير لتحرك يضم مجموعة من أعضاء البرلمان ورجال الأعمال المصريين، بهدف بحث فرص التعاون والاستثمار في تشاد بشكل جاد، والتعرف على احتياجات السوق وفرص إقامة مشروعات مشتركة في القطاعات المختلفة.

وأكد أن تعزيز الحضور الاقتصادي المصري في تشاد يمثل امتدادا طبيعيا للدور المصري في القارة الأفريقية، مشددا على أن القطاع الخاص يمكن أن يكون شريكا أساسيا في دعم جهود التنمية وتعميق العلاقات بين الشعبين.

وأشار السادات إلى أهمية مشروع الممر الرابط بين مصر وليبيا وتشاد، باعتباره أحد المشروعات القادرة على إحداث نقلة نوعية في حركة التجارة والاستثمار، وفتح مجالات جديدة أمام الشركات المصرية، خاصة في قطاعات النقل واللوجستيات والطاقة والبنية التحتية.

وتأتي مشاركة السادات ضمن الوفد المصري الذي ضم الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، والدكتور عبد العزيز قنصوه وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الثقافة، خلال زيارة تستهدف دفع مجالات التعاون المصرية التشادية وتعزيز الشراكة بين البلدين.

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