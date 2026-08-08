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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بعد غياب أكثر من 15 عاما.. المجلس الثقافي البريطاني يستأنف شراكته مع مهرجان القاهرة التجريبي

المجلس الثقافي البريطاني يستأنف شراكته مع مهرجان القاهرة التجريبي
المجلس الثقافي البريطاني يستأنف شراكته مع مهرجان القاهرة التجريبي
أ ش أ

في خطوة تعكس الحضور الدولي المتنامي لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، يعود المجلس الثقافي البريطاني للمشاركة في فعاليات الدورة الثالثة والثلاثين من المهرجان، بعد غياب استمر أكثر من خمسة عشر عاما، مستأنفا شراكته مع أحد أبرز المهرجانات المسرحية المتخصصة، بما يؤكد الثقة التي يحظى بها المهرجان لدى المؤسسات الثقافية والفنية الدولية.

وأكدت كاثي كوستين رئيسة قطاع الفنون بالمجلس الثقافي البريطاني، أن عودة المجلس للمشاركة في مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي تأتي انطلاقًا من إيمانه بأهمية التعاون مع المهرجانات الفنية المصرية، باعتبارها منصات حقيقية للحوار الثقافي وتبادل الخبرات بين الفنانين والمبدعين من مختلف أنحاء العالم.

وقالت رئيسة قطاع الفنون بالمجلس الثقافي البريطاني: "يسر المجلس الثقافي البريطاني أن يشارك في مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي 2026 بعد غياب استمر أكثر من خمسة عشر عاما، ويعد التعاون مع المهرجانات الفنية في مصر جزءا أساسيا من برنامجنا الثقافي والفني، ليس فقط لإتاحة الفرصة للفنانين البريطانيين لتقديم أعمالهم أمام جماهير دولية، وتعزيز تقدير ما تتميز به هذه الأعمال من تنوع وابتكار وتميز فني، بل أيضا لخلق مساحات تتيح للناس تبادل الأفكار بحرية عبر الثقافات المختلفة والتعبير عنها من خلال الفنون".

وأضافت أن مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي يمثل شريكا مثاليا لتحقيق هذه الرؤية، لما يتمتع به من سمعة دولية راسخة ودور بارز في دعم الفنون الأدائية التجريبية وغير التقليدية والترويج لها، فضلا عن كونه منصة تجمع فنانين ومبدعين من مختلف دول العالم، بما يعزز الحوار الثقافي والتبادل الإبداعي.

واختتمت كوستين تصريحها قائلة: "نتطلع إلى دورة ثالثة وثلاثين ناجحة للمهرجان، وإلى تعزيز شراكتنا معه خلال السنوات المقبلة".

من جانبه، أكد الدكتور سامح مهران، رئيس مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، أن عودة المجلس الثقافي البريطاني للمشاركة في المهرجان بعد أكثر من خمسة عشر عاما تمثل محطة مهمة في مسيرته، وتعكس الثقة التي بات يحظى بها على المستوى الدولي.

وقال مهران: "إننا لا ننظر إلى هذه المشاركة باعتبارها مجرد رعاية أو تعاون، وإنما نراها شراكة ثقافية حقيقية تؤمن بقوة الفن في بناء جسور الحوار بين الشعوب".

وأضاف: "المهرجان منذ انطلاقه يراهن على الانفتاح وتبادل الخبرات واستضافة مختلف التجارب المسرحية العالمية، واليوم نجني ثمار هذا النهج بعودة مؤسسات ثقافية دولية عريقة إلى التعاون معنا، ونثق أن هذه الشراكة مع المجلس الثقافي البريطاني ستكون بداية لمرحلة أكثر انفتاحًا من التعاون، بما يفتح آفاقًا جديدة أمام الفنانين والمبدعين، ويعزز حضور المسرح المصري على الساحة الدولية".

وتأتي عودة المجلس الثقافي البريطاني إلى مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي بعد سنوات من الغياب، لتؤكد الثقة الدولية التي يحظى بها المهرجان، ونجاحه في بناء شراكات مع مؤسسات ثقافية وفنية مرموقة حول العالم، بما يعزز مكانته منصة عالمية للحوار الفني والتبادل الثقافي، ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون بين الفنانين والمؤسسات الإبداعية في مختلف الدول.
 

المجلس الثقافي البريطاني مهرجان القاهرة التجريبي مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

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