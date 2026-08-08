6125 جنيهًا.. سعر عيار 21 في الصاغة الآن

يستمر استقرار أشهر أعيرة الذهب في تعاملات مساء اليوم السبت 8-8-2026 منذ ساعات من بدء التعاملات المسائية.

سعر الذهب ثابت

أظهرت تعاملات الذهب في مصر؛ ثباتًا بعد ارتفاع قيمته 155 جنيهًا في يومين اثنين.

آخر تحديث لسعر الذهب

بلغ متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له اليوم 6125 جنيهًا.

عيار 24

وسجل سعر عيار24 الأكبر قيمة 7آلاف جنيه للشراء و 6925 جنيهًا للبيع.

عيار 22

وبلغ سعر عيار 22 نحو 6416 جنيهًا للشراء و 6348 جنيها للبيع.

عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا 6125 جنيها للشراء و 6060 جنيها للبيع.

عيار 18

سجل سعر عيار 18 الأوسط انتشارًا 5250 جنيها للشراء و5194 جنيها للبيع.

الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب 49 ألف جنيه للشراء و 48.48 ألف جنيه للبيع.

أوقية الذهب

بلغ سعر أوقية الذهب 4342 دولارا للشراء و 4341 دولارا للبيع.