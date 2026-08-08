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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

بدون تحريك.. سعر الذهب في الإمارات الآن

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

استقر سعر الذهب في الإمارات مساء اليوم السبت 8-8-2026 على مستوى محلات الصاغة الإماراتية دون تغيير.

سعر الذهب في الإمارات

وثبت سعر جرام الذهب في محلات الصاغة الإماراتية بمختلف الأعيرة الذهبية دون تحريك.

سعر الذهب في مصر

آخر تحديث لسعر الجرام

ووصل متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له 464 درهما إماراتيا.

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 523.25 درهم إماراتي.

سعر عيار 22

وبلغ سعر عيار 22 نحو  484.5 درهم إماراتي.

سعر الذهب

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا 464.5 درهم إماراتي.

سعر عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارًا 398.25 درهم إماراتي.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب 3167 درهما إماراتيا.

سعر الذهب

سعر أونصة الذهب

وسجل سعر أونصة الذهب 16.275 ألف درهم.

سعر أونصة الذهب بالدولار

وبلغ سعر أونصة الذهب بالدولار 4342 دولارا.

سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر الجنيه الذهب مال واعمال اخبار الإمارات سعر الذهب في الصاغة

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