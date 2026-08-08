بديل بيزيرا.. شباب الأهلي الإماراتي يتعاقد مع ماركيلو رسميا

أعلن نادي شباب الأهلي الإماراتي رسميًا تعاقده مع الجناح السورينامي جاهنواه ماركيلو، قادمًا من صفوف كوفنتري سيتي الإنجليزي، لتدعيم الفريق استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2026-2027.

الأهلي الإماراتي

ويبلغ ماركيلو من العمر 23 عامًا، ويلعب في مركز الجناح الأيمن، على أن يتم قيده ضمن فئة اللاعبين المقيمين في قائمة شباب الأهلي بالموسم المقبل.

ويأتي تعاقد شباب الأهلي مع ماركيلو في ظل تعثر مفاوضاته مع خوان بيزيرا، لاعب الزمالك، الذي كان ضمن أهداف النادي الإماراتي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، قبل أن تتجه إدارة النادي للتعاقد مع اللاعب السورينامي.