برشلونة يعزي الأسطورة ليونيل ميسي في وفاة والده

نعى نادي برشلونة الإسباني، الد الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي الذي توفى مساء أمس الجمعة.

وتوفي خورخي ميسي، والد ميسي، مساء أمس الجمعة، عن عمر 68 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض.

وكتب برشلونة في بيان رسمي: "يعرب رئيس نادي برشلونة ومجلس إدارته عن خالص تعازيه في وفاة خورخي ميسي، والد لاعب برشلونة السابق وأسطورة النادي ليونيل ميسي، كما يتقدم، بالنيابة عن عائلة برشلونة بأكملها، بخالص التعازي إلى عائلة ميسي".

بيان برشلونة

وأتم: "ويتوجه نادي برشلونة بالشكر إلى خورخي ميسي على التزامه تجاه النادي، وعلى ثقته بنا خلال بدايات ومسيرة ابنه ليو الأكثر مجدا في كرة القدم".

وخاض ميسي مع برشلونة 778 مباراة وسجل 672 هدفًا وصنع 305 آخرين.

ورحل ميسي عن برشلونة يوم 8 أغسطس عام 2021، بعدما انتهى عقده، وفشل التوصل لاتفاق بشأن التجديد بسبب الأزمة المالية التي كان يمر بها النادي.