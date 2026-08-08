سباق على الغاز الكندي.. مشترون من الشرق الأوسط يترقبون شحنات الغاز المسال

يشهد الغاز الطبيعي المسال الكندي اهتماماً متصاعداً من مشترين في الشرق الأوسط الباحثين عن مصادر بديلة وآمنة بعيداً عن نقاط الاختناق الجيوسياسية، وفق ما قاله راتنيش بيدي، رئيس شركة Pacific Energy المالكة لحصة 70% من مشروع Woodfibre LNG قيد الإنشاء في ساحل مقاطعة بريتش كولومبيا.

ورغم أن القدرة الإنتاجية للمشروع البالغة 2.1 مليون طن سنوياً متعاقد عليها بالكامل لصالح BP، قال بيدي إن شركته تتلقى "استفسارات أسبوعية" من مشترين في آسيا والشرق الأوسط، في تحول يعكس رغبة عالمية في تنويع مصادر الإمداد بعد الحرب في إيران وتعطل الملاحة في مضيق هرمز. وأكد أن حتى منتجي الغاز في الشرق الأوسط "يبحثون عن إمدادات بديلة لعملائهم".

وأكدت متحدثة باسم وزير الطاقة الكندي أن شركات من الشرق الأوسط تبدي اهتماماً بالاستثمار في قطاع الغاز الكندي وبالحصول على شحنات فعلية، مستفيدة من موقع كندا الجغرافي الذي يتيح مسارات خالية من المخاطر الجيوسياسية، إضافة إلى قربها النسبي من الأسواق الآسيوية مقارنة بموانئ خليج المكسيك الأميركية.

ويستهدف مشروع Woodfibre LNG تصدير أول شحنة في ديسمبر 2027، وهو واحد من عدة مشاريع قيد التطوير على الساحل الغربي لكندا. ويأتي هذا الاهتمام في وقت يعيد المشترون العالميون تقييم محافظهم، سعياً لتأمين إمدادات طارئة قصيرة الأجل بعيداً عن السوق الفورية المتقلبة.

ويرى بيدي أن كندا تستفيد من هذا التحول لأنها لا تعتمد على ممرات بحرية ضيقة يمكن أن تتعرض للإغلاق، مضيفاً أن المشترين "يفكرون في سيناريوهات الطوارئ" ويريدون أن يكونوا عملاء لكندا قبل حدوث أي اضطراب جديد.