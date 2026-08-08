حرارة لا تُحتمل.. مفاجآت الطقس غدًا وتحذير لسكان هذه المحافظات

يشهد الطقس غدًا الأحد 9 أغسطس 2026 أجواء شديدة الحرارة ومرتفعة الرطوبة على أغلب أنحاء الجمهورية خلال ساعات النهار، وفقًا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة وظهور عدد من الظواهر الجوية التي تستدعي الحذر، خاصة خلال فترات الصباح وعلى الطرق المكشوفة.

وتتوقع هيئة الأرصاد أن يكون الطقس غدًا مائلًا للحرارة ورطبًا خلال ساعات الصباح الباكر، قبل أن يتحول إلى شديد الحرارة ورطب نهارًا على أغلب الأنحاء، بينما يكون حارًا ورطبًا على السواحل الشمالية، ويميل إلى الحرارة والرطوبة خلال ساعات الليل على معظم المناطق.



وتأتي هذه الأجواء بالتزامن مع نشاط للرياح على فترات متقطعة، إلى جانب فرص لظهور الشبورة المائية صباحًا، مع احتمالية أن تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق، فضلًا عن اضطراب الملاحة البحرية في مناطق من البحر الأحمر وخليج السويس.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا الأحد

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن درجات الحرارة المتوقعة على مختلف مناطق الجمهورية، والتي تعكس استمرار الأجواء شديدة الحرارة، مع ارتفاع درجات الحرارة المحسوسة نتيجة ارتفاع نسب الرطوبة.

القاهرة الكبرى

تسجل درجة الحرارة العظمى المتوقعة في القاهرة الكبرى 36 درجة مئوية، بينما تصل درجة الحرارة المحسوسة إلى 38 درجة، وهو ما يعني أن الإحساس الفعلي بالحرارة سيكون أعلى من الدرجة المسجلة على أجهزة القياس.

الوجه البحري

تصل درجة الحرارة العظمى المتوقعة إلى 35 درجة مئوية، في حين تبلغ درجة الحرارة المحسوسة نحو 37 درجة.

السواحل الشمالية الغربية

تسجل المناطق الساحلية الشمالية الغربية درجة حرارة عظمى تصل إلى 32 درجة مئوية، بينما تبلغ الحرارة المحسوسة نحو 36 درجة.

السواحل الشمالية الشرقية

تصل درجة الحرارة العظمى إلى 32 درجة مئوية، مع درجة حرارة محسوسة تبلغ نحو 36 درجة.

شمال الصعيد

تشهد مناطق شمال الصعيد أجواء أكثر حرارة، حيث تصل درجة الحرارة العظمى إلى 38 درجة مئوية، بينما ترتفع الحرارة المحسوسة إلى نحو 40 درجة.

جنوب الصعيد

يظل جنوب الصعيد من أكثر المناطق تأثرًا بارتفاع درجات الحرارة، إذ تصل العظمى إلى 41 درجة مئوية، بينما تسجل درجة الحرارة المحسوسة نحو 42 درجة.

الطقس غدًا وتحذير من الشبورة المائية

ومن أبرز الظواهر الجوية المتوقعة خلال الطقس غدًا ظهور الشبورة المائية خلال الفترة من الرابعة وحتى الثامنة صباحًا، على مناطق من شمال البلاد وصولًا إلى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وحذرت هيئة الأرصاد من احتمالية أن تكون الشبورة كثيفة أحيانًا على بعض الطرق، الأمر الذي قد يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، خاصة في الساعات الأولى من الصباح.

وينصح قائدو السيارات بتوخي الحذر أثناء القيادة على الطرق التي تتكون عليها الشبورة، والالتزام بالسرعات المقررة، وترك مسافات أمان كافية بين السيارات، مع استخدام كشافات الإضاءة المناسبة عند انخفاض الرؤية.



نشاط الرياح وتأثيره على الأجواء

تشهد معظم أنحاء البلاد نشاطًا للرياح تتراوح سرعتها بين 30 و40 كيلومترًا في الساعة على فترات متقطعة، وهو ما قد يساعد على تلطيف الأجواء في بعض المناطق المكشوفة.

ورغم دور الرياح في تحسين الإحساس بالطقس في بعض المناطق، فإنها قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من جنوب الصعيد والصحراء الغربية، وذلك على فترات متقطعة.

ولهذا يُنصح سكان المناطق المتأثرة بالعواصف الترابية المحتملة بتوخي الحذر، خاصة مرضى الحساسية والأشخاص الذين يتعرضون لفترات طويلة للهواء في المناطق المكشوفة.

ارتفاع الأمواج على شواطئ هذه المناطق

وتتضمن توقعات الطقس غدًا نشاطًا للرياح على بعض المناطق الساحلية، خاصة شواطئ مطروح والعلمين والإسكندرية وبلطيم وجمصة.

ومن المتوقع أن يؤدي نشاط الرياح إلى ارتفاع أمواج البحر المتوسط إلى مستويات تتراوح بين 1.5 و2 متر، وهو ما يستدعي الانتباه من المصطافين ورواد الشواطئ، خاصة خلال فترات نشاط الرياح.

كما ينصح مرتادو الشواطئ باتباع تعليمات مسؤولي الإنقاذ وعدم الابتعاد عن المناطق المخصصة للسباحة، خصوصًا مع تغير حالة البحر وارتفاع الأمواج.

اضطراب الملاحة البحرية في البحر الأحمر وخليج السويس

وحذرت هيئة الأرصاد كذلك من اضطراب حركة الملاحة البحرية على بعض المناطق من سواحل البحر الأحمر وخليج السويس.

وتتراوح سرعة الرياح في هذه المناطق بين 30 و50 كيلومترًا في الساعة، بينما يصل ارتفاع الأمواج إلى ما بين 2 و3 أمتار.

وقد تؤثر هذه الظروف على حركة الملاحة والأنشطة البحرية، لذلك من المهم متابعة النشرات الجوية والتعليمات الصادرة بشأن حالة البحر قبل الإبحار.

فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة

ولا تستبعد توقعات الأرصاد ظهور بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة.

وقد ينتج عن هذه السحب سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق، إلا أن فرص سقوط الأمطار تظل ضعيفة، ولا تشير التوقعات إلى تأثيرات كبيرة على الأنشطة اليومية بسببها.

الطقس غدًا في القاهرة والمحافظات

وتشير خريطة الطقس غدًا إلى استمرار الأجواء شديدة الحرارة والرطبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مع وصول الحرارة المحسوسة في القاهرة إلى 38 درجة مئوية.

أما شمال الصعيد، فتصل الحرارة المحسوسة إلى 40 درجة، بينما يكون جنوب الصعيد الأكثر حرارة، مع تسجيل درجة حرارة محسوسة تصل إلى 42 درجة.

وفي المقابل، تكون درجات الحرارة أقل نسبيًا على السواحل الشمالية، إلا أن ارتفاع نسب الرطوبة يجعل الإحساس بدرجات الحرارة أعلى من القيم المسجلة.



نصائح مهمة للتعامل مع ارتفاع درجات الحرارة

ومع استمرار الأجواء الحارة وارتفاع الرطوبة، ينصح باتباع مجموعة من الإجراءات لتجنب الإجهاد الحراري، خاصة خلال فترات الذروة.

ومن أبرز النصائح:

تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة.

الإكثار من تناول المياه والسوائل على مدار اليوم.

ارتداء الملابس القطنية الخفيفة ذات الألوان الفاتحة.

تجنب ممارسة الأنشطة البدنية الشاقة خلال ساعات الظهيرة.

استخدام مظلات الرأس أو وسائل الحماية من أشعة الشمس عند الخروج.

الانتباه إلى الأطفال وكبار السن خلال فترات ارتفاع الحرارة.

القيادة بحذر خلال فترات تكون الشبورة المائية صباحًا.

متابعة تحديثات هيئة الأرصاد الجوية بشأن تغيرات حالة الطقس.

متى تكون الأجواء أكثر حرارة؟

تزداد حدة الإحساس بالحرارة خلال ساعات النهار، بالتزامن مع ارتفاع الرطوبة، لذلك يفضل تقليل الأنشطة الخارجية خلال فترات الذروة قدر الإمكان.

وتختلف درجة الحرارة المحسوسة من منطقة إلى أخرى وفقًا لمستويات الرطوبة وسرعة الرياح، وهو ما يفسر تسجيل القاهرة 36 درجة للعظمى مقابل 38 درجة للحرارة المحسوسة، بينما تصل المحسوسة في جنوب الصعيد إلى 42 درجة.



حالة الطقس غدًا.. أبرز التحذيرات

وبناءً على توقعات هيئة الأرصاد الجوية، فإن أبرز التحذيرات المرتبطة بـ الطقس غدًا تتمثل في الشبورة المائية صباحًا، ونشاط الرياح، واحتمالية إثارة الرمال والأتربة في بعض المناطق، إلى جانب اضطراب الملاحة البحرية في البحر الأحمر وخليج السويس.

كما يجب على المواطنين متابعة النشرات الجوية الرسمية قبل التحرك، خاصة المسافرين على الطرق السريعة والمصطافين ورواد المناطق الساحلية.

وتظل القاهرة الكبرى ضمن المناطق التي تشهد أجواء شديدة الحرارة ورطبة خلال ساعات النهار، مع وصول الحرارة المحسوسة إلى 38 درجة، بينما تستمر درجات الحرارة المرتفعة بصورة أكبر في شمال وجنوب الصعيد.

وفي المجمل، تشير توقعات الطقس غدًا الأحد 9 أغسطس 2026 إلى أجواء شديدة الحرارة ورطبة على أغلب الأنحاء، مع تفاوت درجات الحرارة بين المحافظات، وظهور عدد من الظواهر الجوية التي تتطلب الحذر، وفي مقدمتها الشبورة المائية ونشاط الرياح واضطراب الملاحة البحرية، مع استمرار النصيحة بمتابعة بيانات هيئة الأرصاد الجوية الرسمية طوال اليوم.