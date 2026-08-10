حياة ترامب في خطر واستنفار عاجل لقوات الدفاع الجوي الأمريكية| تفاصيل

أفادت تقارير إعلامية بإعتراض قيادة الدفاع الجوي الأمريكية، الأحد، لطائرتين انتهكتا قيود الطيران المؤقتة، بينما كان الرئيس دونالد ترامب يحضر بطولة في ناديه للجولف في بيدمينستر، في نيو جيرسي.

وفي بيان لها؛ ذكرت قيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية (نوراد)، أن مقاتلات إف-16 رافقت الطائرتين بأمان من المجال الجوي المحظور.



فيما رفضت قيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية (نوراد) الإدلاء بتصريح حول ما إذا كان طيارو الطائرتين قد ارتكبوا خطأ، قائلة إن الأمر متروك لإدارة الطيران الفيدرالية لاتخاذ هذا القرار.

وأشارت قيادة الدفاع الجوي الشمالية الأمريكية (نوراد) إلى أنه يتعين على الطيارين مراجعة إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) للبقاء على إطلاع دائم بشأن القيود المؤقتة على المجال الجوي.



ومن المقرر أن يعود ترامب جواً إلى واشنطن من بيدمينستر في وقت لاحق، بعد حضور فعالية LIV Golf.