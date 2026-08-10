مرشح للعب بجوار محمد صلاح.. سرقة منزل دينيز جول تثير الجدل في تركيا والبرتغال

كشفت تقارير صحفية تركية عن تعرض منزل المهاجم التركي دينيز جول، لاعب نادي بورتو البرتغالي والمرتبط بالانتقال إلى صفوف طرابزون سبور، لعملية سرقة خلال الساعات الماضية.

وذكرت صحيفة «61 ساعة» التركية أن منزل اللاعب، البالغ من العمر 22 عامًا، تعرض للسطو صباح الأحد، في الوقت الذي لم يكن فيه دينيز جول أو أي من أفراد أسرته داخل المنزل.

وأوضحت التقارير أن اللصوص تمكنوا من دخول منزل مهاجم بورتو والاستيلاء على عدد من الساعات والمجوهرات الثمينة، التي تقدر قيمتها الإجمالية بنحو 250 ألف يورو.

وأثارت الواقعة اهتمامًا كبيرًا في وسائل الإعلام البرتغالية والتركية، خاصة مع ارتباط اسم اللاعب بالانتقال إلى طرابزون سبور خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب ما تم تداوله، أُبلغت السلطات المختصة بالحادث فور اكتشافه، فيما بدأت الجهات الأمنية تحقيقاتها من أجل كشف ملابسات الواقعة، والتوصل إلى هوية المتورطين فيها.

ويُعد دينيز جول من أبرز المواهب الشابة في صفوف بورتو، وسبق أن ارتبط اسمه بالرحيل عن النادي البرتغالي والانتقال إلى طرابزون سبور، الذي يواصل تدعيم صفوفه استعدادًا للموسم الجديد.

وفي سياق آخر، أعلن طرابزون سبور التفاصيل المالية الخاصة بتعاقده مع النجم المصري محمد صلاح، الذي وقع عقدًا مع النادي التركي يمتد لمدة عامين، وينتهي في عام 2028.

وأوضح النادي أن محمد صلاح سيحصل على راتب سنوي ثابت بقيمة 10 ملايين يورو، إلى جانب 7 ملايين يورو مكافأة توقيع عن كل موسم، ليصل إجمالي دخله السنوي المضمون إلى 17 مليون يورو.

كما يتضمن العقد حوافز مالية إضافية مرتبطة بمستوى اللاعب وأدائه مع الفريق، فضلًا عن حصول صلاح على 20% من عائدات المنتجات الرسمية التي تحمل اسمه ويتم بيعها داخل متاجر النادي.

وكشف النادي أيضًا عن حصول رامي عباس، وكيل أعمال محمد صلاح، على عمولة قدرها 5% من إجمالي راتب اللاعب، وفق التفاصيل المعلنة رسميًا.

وكان طرابزون سبور قد أعلن التوصل إلى اتفاق نهائي مع صلاح، الذي وقع عقده خلال مراسم رسمية بحضور رئيس النادي إرتوغرول دوغان، ليبدأ قائد منتخب مصر تجربة جديدة في الملاعب التركية.



