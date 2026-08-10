قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس صربيا يحذر من الأسوأ: أوروبا تقترب من حرب كبرى.. وهزيمة روسيا مستحيلة
أذكار الصباح كاملة مكتوبة .. كلمات تجلب لك الرزق من أوسع الأبواب والخير كله
سعر الدولار مقابل الجنيه مستهل اليوم الإثنين
أسعار فورد اكسبيديشن 2026 في السوق السعودي
حقيقة وقوع هزة أرضية اليوم في مصر.. رئيس قسم الزلازل بالبحوث الفلكية يحسم الجدل
هجوم حوثي دام على المخا.. 7 قتـ.لى وإصابة 30 والدفاعات اليمنية تسقط 11 مسيرة
تفاصيل جديدة في جريمة التجمع الخامس.. أعمار الضحايا وشهادة الجيران تكشف مفاجآت
زلزال جديد يتصدر السوشيال ميديا.. والبحوث الفلكية تنفي حدوثه
كم عدد ركعات سنة صلاة الظهر القبلية؟.. الإفتاء تحسم الجدل
أحمد موسى يكشف تفاصيل قرارات حاسمة بشأن خطوط المحمول المسجلة بأسماء المواطنين
أسعار العملات الأجنبية اليوم الإثنين 10 أغسطس
موسكو تهاجم واشنطن: تصريحات أمريكا بشأن السلام في أوكرانيا تتناقض مع أفعالها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مرشح للعب بجوار محمد صلاح.. سرقة منزل دينيز جول تثير الجدل في تركيا والبرتغال

دينيز جول
دينيز جول
رباب الهواري

كشفت تقارير صحفية تركية عن تعرض منزل المهاجم التركي دينيز جول، لاعب نادي بورتو البرتغالي والمرتبط بالانتقال إلى صفوف طرابزون سبور، لعملية سرقة خلال الساعات الماضية.

وذكرت صحيفة «61 ساعة» التركية أن منزل اللاعب، البالغ من العمر 22 عامًا، تعرض للسطو صباح الأحد، في الوقت الذي لم يكن فيه دينيز جول أو أي من أفراد أسرته داخل المنزل.

وأوضحت التقارير أن اللصوص تمكنوا من دخول منزل مهاجم بورتو والاستيلاء على عدد من الساعات والمجوهرات الثمينة، التي تقدر قيمتها الإجمالية بنحو 250 ألف يورو.

وأثارت الواقعة اهتمامًا كبيرًا في وسائل الإعلام البرتغالية والتركية، خاصة مع ارتباط اسم اللاعب بالانتقال إلى طرابزون سبور خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب ما تم تداوله، أُبلغت السلطات المختصة بالحادث فور اكتشافه، فيما بدأت الجهات الأمنية تحقيقاتها من أجل كشف ملابسات الواقعة، والتوصل إلى هوية المتورطين فيها.

ويُعد دينيز جول من أبرز المواهب الشابة في صفوف بورتو، وسبق أن ارتبط اسمه بالرحيل عن النادي البرتغالي والانتقال إلى طرابزون سبور، الذي يواصل تدعيم صفوفه استعدادًا للموسم الجديد.

وفي سياق آخر، أعلن طرابزون سبور التفاصيل المالية الخاصة بتعاقده مع النجم المصري محمد صلاح، الذي وقع عقدًا مع النادي التركي يمتد لمدة عامين، وينتهي في عام 2028.

وأوضح النادي أن محمد صلاح سيحصل على راتب سنوي ثابت بقيمة 10 ملايين يورو، إلى جانب 7 ملايين يورو مكافأة توقيع عن كل موسم، ليصل إجمالي دخله السنوي المضمون إلى 17 مليون يورو.

كما يتضمن العقد حوافز مالية إضافية مرتبطة بمستوى اللاعب وأدائه مع الفريق، فضلًا عن حصول صلاح على 20% من عائدات المنتجات الرسمية التي تحمل اسمه ويتم بيعها داخل متاجر النادي.

وكشف النادي أيضًا عن حصول رامي عباس، وكيل أعمال محمد صلاح، على عمولة قدرها 5% من إجمالي راتب اللاعب، وفق التفاصيل المعلنة رسميًا.

وكان طرابزون سبور قد أعلن التوصل إلى اتفاق نهائي مع صلاح، الذي وقع عقده خلال مراسم رسمية بحضور رئيس النادي إرتوغرول دوغان، ليبدأ قائد منتخب مصر تجربة جديدة في الملاعب التركية.


 

طرابزون الدورى التركى اخبار الرياضة محمد صلاح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كليات المرحلة الثانية

لو جايب 80% علمي علوم.. هذه الكليات متاحة في المرحلة الثانية

تنسيق الجامعات 2026

93.75 % للطب و93.12% للأسنان والعلاج الطبيعي 91.87%... مؤشرات تنسيق الجامعات 2026 علمي علوم قبل إعلان نتيجة المرحلة الأولى غدا

السيارة

كارثة تهز التجمع الخامس.. العثور على جثث أم وأولادها داخل سيارة والأب في الشقة

المجني عليهما

الجثمان الرابع.. العثور على جثة الأب بعد إنهاء حياة زوجته وابنتيه بالتجمع

تنسيق كليات علمي رياضة 2026

تنسيق الجامعات2026.. كليات تقبل من 60% علمي علوم ورياضة

المولد النبوي2026

3 أيام عطلة مرتقبة.. موعد إجازة المولد النبوي 2026

الزوج والزوجة

جريمة بشعة في التجمع الخامس..تفاصيل العثور على جثامين أسرة كاملة داخل سيارة مغطاة

تنسيق الجامعات 2026

رابط نتيجة المرحلة الأولي بـ تنسيق الجامعات 2026

ترشيحاتنا

الفتاة

إنتوا فلاحين ولا إيه؟.. فتاة تثير الجدل بتصريحاتها عن شباب الساحل: ماشيين عريانين

المعتمر

من شدة الحرارة.. سقوط معتمر أمام الكعبة بسبب ضربة شمس.. والأمن يتدخل لإنقاذه

السيدة تحطم السيارة

اتجوز عليا فحرقت قلبه.. سيدة تنتقم من زوجها بتحطيم سيارته لارتباطه بأخرى| شاهد

فيديو

وفاء مكي مع تقى الجيزاوي

وفاء مكي: محوشتش حاجة من الفن وأتمنى تقديم فيلم "حبيبي دائما" فى مسلسل |فيديو

فيلم فلسطيني على الطريق

تفاصيل عرض الفيلم الفلسطيني على الطريق في الدنمارك

وفاء مكي مع تقى الجيزاوي

وفاء مكي عن ميار الببلاوي: مفيش تواصل بنا ومش مسامحة أى حد ظلمني| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الآباء والأبناء.. بين عصارة الخبرة وحق الاختيار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: رفاهية الانهيار!

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: إنها أزمة ثقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: العدالة المزيفة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: المايكرودراما.. هل هي مستقبل الدراما في العالم العربي؟

المزيد