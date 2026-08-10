سعر الذهب اليوم في مصر 10 أغسطس 2026.. عيار 21 يستقر بعد تراجع 10 جنيهات

شهد سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 10 أغسطس 2026 حالة من الاستقرار، وفقًا لآخر تحديثات سوق الذهب المحلية، وذلك بعد التراجع الذي سجله المعدن الأصفر خلال تعاملات أمس، حيث انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 بقيمة 10 جنيهات، بالتزامن مع استقرار أسعار الذهب عالميًا عند مستوياتها المرتفعة قبل الإغلاق، في ظل استمرار تأثير التوترات الجيوسياسية على حركة الأسواق العالمية.

ويواصل الذهب جذب اهتمام المواطنين والمستثمرين، باعتباره أحد أهم أدوات الادخار والاستثمار، لذلك تتزايد عمليات البحث يوميًا عن أسعار الذهب في مصر، خاصة سعر الذهب عيار 21، إلى جانب أسعار الأعيرة المختلفة والجنيه الذهب والسبائك، مع متابعة التحركات العالمية التي تؤثر بصورة مباشرة في الأسعار داخل السوق المحلية.

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سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 10 أغسطس 2026

أظهرت آخر تحديثات أسعار الذهب في الأسواق المحلية استقرار الأسعار عند آخر تراجع سجلته أمس، حيث انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 10 جنيهات، بينما استقرت باقي الأعيرة عند مستوياتها الأخيرة، وفقًا لآخر بيانات التداول.

وأكدت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات أن الأسعار المعلنة تعكس سعر التداول للذهب الخام دون احتساب المصنعية أو الدمغة، مع الإشارة إلى أن السعر الفعلي قد يختلف بشكل طفيف بين محافظة وأخرى وفقًا لطبيعة السوق.

سعر الذهب اليوم عيار 24

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في محلات الصاغة نحو 6982 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر تداولًا في السوق المصرية، نحو 6110 جنيهات.

سعر الذهب اليوم عيار 18

استقر سعر جرام الذهب عيار 18 عند مستوى 5237 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب في الأسواق المحلية نحو 48880 جنيهًا، وفقًا لآخر تحديث صادر عن سوق الذهب.

سعر الذهب عالميًا اليوم

شهدت الأسواق العالمية استقرارًا في سعر أوقية الذهب، حيث سجلت أونصة الذهب عالميًا نحو 4343 دولارًا، وهو ما انعكس على حركة الأسعار في السوق المحلية، مع استمرار تأثير التطورات الجيوسياسية على تداولات المعدن الأصفر.

أسعار سبائك الذهب اليوم في مصر

وفقًا لبيانات الشعبة العامة للذهب والمجوهرات، جاءت أسعار السبائك في الأسواق المصرية، دون احتساب المصنعية، على النحو الآتي:

سبيكة 1 جرام: 6982 جنيهًا.

سبيكة 2.5 جرام: 17455 جنيهًا.

سبيكة 5 جرامات: 34910 جنيهات.

سبيكة 10 جرامات: 69820 جنيهًا.

سبيكة 20 جرامًا: 139640 جنيهًا.

سبيكة 50 جرامًا: 349100 جنيه.

أسعار المصنعية عند شراء الذهب

أوضحت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات أن الأسعار المعلنة تمثل سعر الجرام الخام أو ما يعرف بسعر الشاشة، ولا تشمل قيمة المصنعية أو الدمغة، والتي تختلف من محافظة إلى أخرى ومن محل صاغة إلى آخر.

ويتراوح سعر المصنعية في مصر عادة بين 50 و200 جنيه للجرام، بحسب نوع المشغولات الذهبية والتصميم ومستوى التشطيب، بينما تتميز السبائك الذهبية بانخفاض قيمة المصنعية مقارنة بالمشغولات، وهو ما يجعلها خيارًا مفضلًا لدى عدد من المستثمرين.

كما تنصح الشعبة بمقارنة الأسعار بين محلات الصاغة المختلفة قبل الشراء، والاستفسار عن قيمة المصنعية والدمغة بصورة واضحة قبل إتمام عملية الشراء.

توقعات أسعار الذهب عالميًا خلال أغسطس

على الصعيد العالمي، تتلخص التوقعات لشهر أغسطس في نطاق سعري عريض، حيث تشير تقديرات مجموعة CPM إلى تداول الذهب بين 3.800 و4.200 دولار للأونصة، مع احتمال اختبار مستوى الدعم عند 3.950 دولارًا.

ويبقى مسار التوترات الجيوسياسية، لا سيما تطورات النزاع بين الولايات المتحدة وإيران، العامل الأكثر حسمًا للتوقعات، إذ قد يؤدي أي تصعيد إلى تراجع الأسعار تحت ضغط ارتفاع التضخم وتشديد السياسة النقدية، بينما قد يسهم أي هدوء في انتعاش سريع للأسعار.

وفي المقابل، يواصل الطلب القوي من البنوك المركزية، وعلى رأسها البنك المركزي الصيني الذي أضاف 14.93 طنًا في يونيو، تقديم دعم هيكلي للأسعار، بما يحد من احتمالات الهبوط الحاد خلال الفترة المقبلة.

ومع ذلك، يظل الاحتمال القوي لرفع أسعار الفائدة في سبتمبر، والذي يتجاوز 60%، إلى جانب الارتفاع الكبير في عوائد السندات الأمريكية، من أبرز العوامل التي قد تحد من أي ارتفاع ملموس في أسعار الذهب على المدى القريب.

توقعات سعر الذهب في مصر

من المتوقع أن تواصل أسعار الذهب في السوق المصرية التأثر بحركة الأسواق العالمية، مع استمرار تأثير سعر صرف الدولار أمام الجنيه باعتباره أحد العوامل الرئيسية المؤثرة في التسعير المحلي.

وساهم ارتفاع الدولار مقابل الجنيه في الحد من تأثير الانخفاض العالمي للذهب، وهو ما جعل أداء السوق المحلية أفضل نسبيًا مقارنة بالتراجع العالمي، حيث ظلت الأسعار المحلية مرتفعة بنحو 6% منذ بداية العام حتى يوليو.

كما تشير التوقعات إلى استمرار وجود خصم على السعر المحلي مقارنة بالتكلفة العالمية المستوردة، بمتوسط يتراوح بين 20 و40 دولارًا للأونصة، نتيجة وفرة المعروض من الذهب المستعمل داخل السوق، وهو ما قد يمثل فرصة جيدة للمشترين الباحثين عن الاستثمار أو الادخار.