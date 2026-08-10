احذروا الأمواج| الطقس اليوم.. أجواء شديدة الحرارة ورطوبة مرتفعة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين 10 أغسطس 2026، حيث يسود طقس مائل للحرارة رطب في الصباح الباكر، شديد الحرارة رطب نهاراً على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، بينما يكون مائلاً للحرارة رطب ليلاً على أغلب الأنحاء.

فرص أمطار وشبورة مائية

وأوضحت الهيئة وجود فرص ضعيفة لتكون بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة، مع زيادة نسب الرطوبة التي قد ينتج عنها فرص ضعيفة جداً لسقوط أمطار خفيفة (بنسبة حدوث 20% تقريباً) على بعض المناطق.

وحذرت الأرصاد من تكون شبورة مائية صباحاً (من الساعة 4 إلى 8 صباحاً) على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق.

نشاط الرياح واضطراب الشواطئ

وأشارت الهيئة إلى نشاط للرياح أحياناً بسرعة تتراوح من (30 إلى 40 كم/س) على مناطق من السواحل الغربية، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية على فترات متقطعة.

كما تنشط الرياح على بعض المناطق الشاطئية بـ (مطروح – العلمين – الإسكندرية – بلطيم – جمصة)، مما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج بقيم تتراوح من (1.5 إلى 2) متر.

درجات الحرارة اليوم الاثنين

وحول درجات الحرارة والمتوسط المتوقع للرطوبة، خلال الطقس اليوم، كالتالي:

القاهرة الكبرى: العظمى 37° – المحسوسة 39° (الرطوبة: العظمى ليلاً 83-88% / الصغرى نهاراً 35-40%)

الوجه البحري: العظمى 36° – المحسوسة 38°

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 31° – المحسوسة 35° (الرطوبة: العظمى ليلاً 90-96% / الصغرى نهاراً 50-55%)

السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 34° – المحسوسة 38°

شمال الصعيد: العظمى 38° – المحسوسة 40° (الرطوبة: العظمى ليلاً 55-65% / الصغرى نهاراً 20-30%)

جنوب الصعيد: العظمى 41° – المحسوسة 42° (الرطوبة: العظمى ليلاً 30-35% / الصغرى نهاراً 10-15%)

وشددت الهيئة العامة للأرصاد الجوية على ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة، ومتابعة التحديثات الرسمية أولاً بأول.