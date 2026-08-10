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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حركة تنقلات بين رؤساء الأحياء عقب وفاة منجد بورسعيد

اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد
اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد
محمد الغزاوى

علم صدى البلد أن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد يعتزم اعتماد حركة تنقلات بين رؤساء الأحياء خلال الساعات القليلة المقبلة عقب اعلان وفاة مواطن اليوم متأثر باصابته التى أحدثها بنفسه بعد ان أشعل النيران بجسده اعتراضا على تنفيذ حملة للازالات.

وأكدت مصادر لصدى البلد أن الحركة المقرر اعتمادها تتضمن إلغاء تكليف شيماء العزبي رئيس حي المناخ محل الواقعة وعودتها لعملها الأصلي وإلغاء تكليف باسم عمر رئيس حي غرب وعودته لعمله الأصلي.

حركة لرؤساء احياء بورسعيد عقب وفاة مواطن متأثر باصابته بعد ان أشعل فى نفسه النيران..

كما تتضمن الحركة تصعيد نائبا رؤساء أحياء الضواحي و الجنوب للعمل رؤساء أحياء لذات الحيين وهم من الكوادر الشابة التى تم تكليفهم ضمن 14 نائبا من المديريات الخدمية للعمل نواب رؤساء أحياء

وتتضمن الحركة الابقاء على رئيسة مدينة بورفؤاد ورؤساء أحياء الشرق و العرب بمواقعهم.

كما تتضمن الحركة المقرر اعتمادها تكليف لمياء الجيار مسؤل الرصد بالعمل رئيس حي غرب و نقل فوزى الوالي رئيس حي الضواحي للعمل رئيس لحي الزهور ونقل وليد الدعدع رئيس حي الجنوب للعمل رئيس لحي المناخ.

وتشمل الحركة نقل أحمد زغلف رئيس حي الزهور للعمل مسؤل للرصد بالديوان العام. وتظل حركة التنقلات قيد التغيير و التعديل لحين الاعتماد النهائي من اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد.

متأثرا باصابته .. مصرع منجد أشعل النار في نفسه ببورسعيد

توفي مواطن يعمل منجدًا، متأثرًا بإصاباته، عقب واقعة إشعاله النار في نفسه، فيما تواصل النيابة العامة تحقيقاتها للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة.


وكان اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، قد زار المواطن، المعروف باسم «أبو عبده»، داخل مستشفى السلام، للاطمئنان على حالته الصحية ومتابعة مستوى الرعاية الطبية المقدمة له، وذلك عقب تعرضه للحادث خلال حملة الإشغالات.


ورافق المحافظ خلال الزيارة الدكتور إسماعيل الحفناوي، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، والدكتور محمد حامد، مدير مستشفى السلام، واستمع المحافظ إلى شرح مفصل من الفريق الطبي حول الحالة الصحية للمصاب والخطة العلاجية المتبعة، واطمأن على توفير جميع أوجه الرعاية الطبية اللازمة.

توجيهات بتوفير الرعاية الطبية الكاملة

ووجّه محافظ بورسعيد بتقديم الرعاية الطبية الكاملة للمواطن، وتسخير جميع الإمكانات اللازمة لعلاجه، مع المتابعة المستمرة لحالته الصحية.

كما أجرى المحافظ حوارًا وديًا مع أسرة المواطن، بحضور زوجته وأبنائه، مؤكدًا تقديم كامل الدعم والمساندة لهم والوقوف بجانب الأسرة في ظل الظروف التي تمر بها.

التحقيقات تكشف ملابسات الواقعة

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون أن التحقيقات في الواقعة لا تزال جارية أمام النيابة العامة، للوقوف على جميع ملابساتها وتفاصيلها بكل شفافية، مشددًا على أنه سيتم محاسبة أي مسؤول يثبت تقصيره أو مخالفته للقانون، بما يضمن تحقيق العدالة وصون حقوق جميع الأطراف.

وشدد محافظ بورسعيد على أن المواطن يظل دائمًا في مقدمة أولويات الدولة والمحافظة، وأن جميع الأجهزة التنفيذية تعمل على خدمة المواطنين والحفاظ على كرامتهم وسلامتهم.

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