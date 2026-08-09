قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كم عدد ركعات سنة صلاة الظهر القبلية؟.. الإفتاء تحسم الجدل
أحمد موسى يكشف تفاصيل قرارات حاسمة بشأن خطوط المحمول المسجلة بأسماء المواطنين
أسعار العملات الأجنبية اليوم الإثنين 10 أغسطس
موسكو تهاجم واشنطن: تصريحات أمريكا بشأن السلام في أوكرانيا تتناقض مع أفعالها
ملامح بريئة ونهاية مأساوية.. أول صور لضحايا جريمة التجمع الخامس
موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2026
دعاء إزالة الهم والغم والحزن الشديد بعد صلاة الفجر من السنة النبوية.. ردده الآن
ماذا ستفعل واشنطن| أحمد موسى يفتح النار على نتنياهو: هل يهدم مشروع ترامب للسلام؟
ريفيان R1S بمحركات كهربائية وتقنيات الدفع الكلي.. صور
الفضي والأزرق الداكن.. تسريبات جديدة تكشف عن لوني iPhone Fold المنتظر
كارثة تهز التجمع الخامس.. العثور على جثث أم وأولادها داخل سيارة والأب في الشقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جنايات بورسعيد تؤجل محاكمة المتهمة بإنهاء حياة "عروس بورسعيد"

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
محمد الغزاوى

قررت محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة اليوم، تأجيل جلسة محاكمة المتهمة بإنهاء حياة الفتاة "فاطمة ياسر خليل"، المعروفة إعلاميًا باسم "عروس بورسعيد"، إلى جلسة صباح باكر لاستكمال مرافعة هيئة الدفاع.

جاء قرار هيئة المحكمة برئاسة المستشار بركات عبد الحليم الفخراني، بعد الاستماع إلى جوانب من الأدلة ومناقشة تقارير الصفة التشريحية والطب الشرعي في الجلسات السابقة، لإتاحة الوقت الكافي لتقديم المرافعات الختامية قبل النطق بالحكم في القضية التي هزت الرأي العام.

كواليس الجلسة وتطورات الدفاع

شهدت الجلسة حضورًا مكثفًا لأسرة الضحية وسط إجراءات أمنية مشددة داخل القاعة.

 وفجرت أسرة "عروس بورسعيد" مفاجأة قبيل انعقاد الجلسة بإعلانها إعادة توكيل محاميها السابق المستشار نيازي إبراهيم لتولي ملف القضية مجددًا، مؤكدين تراجعهم عن قرار إلغاء وكالته السابق ومتمسكين بالمطالبة بالقصاص العادل وتطبيق عقوبة الإعدام شنقًا بحق المتهمة.

تفاصيل الواقعة المأساوية
 

تعود أحداث القضية إلى شهر فبراير من العام الجاري، عندما لقيت الفتاة فاطمة (البالغة من العمر 16 عامًا) مصرعها خنقًا باستخدام غطاء رأس "شال" داخل منزل أسرة خطيبها بقرية الكاب جنوب محافظة بورسعيد.

وأظهرت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمة الرئيسية "دعاء" (زوجة شقيق خطيب المجني عليها) ارتكبت الجريمة عمدًا مع سبق الإصرار والترصد إثر خلافات عائلية محتدمة تطورت إلى مشادة عنيفة حول أحقية سكن الزوجية والشقة السكنية.

ورغم إقرار المتهمة تفصيليًا بجريمتها خلال تحقيقات النيابة، إلا أنها عادت لتنكر الاتهامات الموجهة إليها أمام منصة القضاء.

وتترقب الأوساط البورسعيدية والمتابِعة للقضية ما ستسفر عنه جلسة الغد الصباحية، والتي ستخصص بالكامل لسماع مرافعة الدفاع تمهيدًا لإصدار الحكم الفاصل في الواقعة

بورسعيد محافظة بورسعيد قضايا بورسعيد عروس بورسعيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كليات المرحلة الثانية

لو جايب 80% علمي علوم.. هذه الكليات متاحة في المرحلة الثانية

تنسيق الجامعات 2026

93.75 % للطب و93.12% للأسنان والعلاج الطبيعي 91.87%... مؤشرات تنسيق الجامعات 2026 علمي علوم قبل إعلان نتيجة المرحلة الأولى غدا

السيارة

كارثة تهز التجمع الخامس.. العثور على جثث أم وأولادها داخل سيارة والأب في الشقة

المجني عليهما

الجثمان الرابع.. العثور على جثة الأب بعد إنهاء حياة زوجته وابنتيه بالتجمع

المولد النبوي2026

3 أيام عطلة مرتقبة.. موعد إجازة المولد النبوي 2026

تنسيق كليات علمي رياضة 2026

تنسيق الجامعات2026.. كليات تقبل من 60% علمي علوم ورياضة

ترامب

حياة ترامب في خطر واستنفار عاجل لقوات الدفاع الجوي الأمريكية| تفاصيل

بيزيرا

رد فعل مفاجئ من شباب الأهلي بعد قرار الزمالك رفض عرض التعاقد مع بيزيرا

ترشيحاتنا

الزوج والزوجة

جريمة بشعة في التجمع الخامس..تفاصيل العثور على جثامين أسرة كاملة داخل سيارة مغطاة

المجني عليهما

الجثمان الرابع.. العثور على جثة الأب بعد إنهاء حياة زوجته وابنتيه بالتجمع

إسعاف

مقـ.تل شخص في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالمنوفية

فيديو

وفاء مكي مع تقى الجيزاوي

وفاء مكي: محوشتش حاجة من الفن وأتمنى تقديم فيلم "حبيبي دائما" فى مسلسل |فيديو

فيلم فلسطيني على الطريق

تفاصيل عرض الفيلم الفلسطيني على الطريق في الدنمارك

وفاء مكي مع تقى الجيزاوي

وفاء مكي عن ميار الببلاوي: مفيش تواصل بنا ومش مسامحة أى حد ظلمني| فيديو

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة| هل قررت التعليم التأجيل؟.. موعد بداية العام الدراسي الجديد بالمدارس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الآباء والأبناء.. بين عصارة الخبرة وحق الاختيار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: رفاهية الانهيار!

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: إنها أزمة ثقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: العدالة المزيفة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: المايكرودراما.. هل هي مستقبل الدراما في العالم العربي؟

المزيد