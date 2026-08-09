جنايات بورسعيد تؤجل محاكمة المتهمة بإنهاء حياة "عروس بورسعيد"

قررت محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة اليوم، تأجيل جلسة محاكمة المتهمة بإنهاء حياة الفتاة "فاطمة ياسر خليل"، المعروفة إعلاميًا باسم "عروس بورسعيد"، إلى جلسة صباح باكر لاستكمال مرافعة هيئة الدفاع.

جاء قرار هيئة المحكمة برئاسة المستشار بركات عبد الحليم الفخراني، بعد الاستماع إلى جوانب من الأدلة ومناقشة تقارير الصفة التشريحية والطب الشرعي في الجلسات السابقة، لإتاحة الوقت الكافي لتقديم المرافعات الختامية قبل النطق بالحكم في القضية التي هزت الرأي العام.

كواليس الجلسة وتطورات الدفاع

شهدت الجلسة حضورًا مكثفًا لأسرة الضحية وسط إجراءات أمنية مشددة داخل القاعة.

وفجرت أسرة "عروس بورسعيد" مفاجأة قبيل انعقاد الجلسة بإعلانها إعادة توكيل محاميها السابق المستشار نيازي إبراهيم لتولي ملف القضية مجددًا، مؤكدين تراجعهم عن قرار إلغاء وكالته السابق ومتمسكين بالمطالبة بالقصاص العادل وتطبيق عقوبة الإعدام شنقًا بحق المتهمة.

تفاصيل الواقعة المأساوية



تعود أحداث القضية إلى شهر فبراير من العام الجاري، عندما لقيت الفتاة فاطمة (البالغة من العمر 16 عامًا) مصرعها خنقًا باستخدام غطاء رأس "شال" داخل منزل أسرة خطيبها بقرية الكاب جنوب محافظة بورسعيد.

وأظهرت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمة الرئيسية "دعاء" (زوجة شقيق خطيب المجني عليها) ارتكبت الجريمة عمدًا مع سبق الإصرار والترصد إثر خلافات عائلية محتدمة تطورت إلى مشادة عنيفة حول أحقية سكن الزوجية والشقة السكنية.

ورغم إقرار المتهمة تفصيليًا بجريمتها خلال تحقيقات النيابة، إلا أنها عادت لتنكر الاتهامات الموجهة إليها أمام منصة القضاء.

وتترقب الأوساط البورسعيدية والمتابِعة للقضية ما ستسفر عنه جلسة الغد الصباحية، والتي ستخصص بالكامل لسماع مرافعة الدفاع تمهيدًا لإصدار الحكم الفاصل في الواقعة