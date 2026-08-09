بوستر جديد لفيلم «محمود التاني» استعدادا لطرحه في السينما

كشفت الشركة المنتجة لفيلم «محمود التاني» عن بوستر جديد للعمل، ضمن الحملة الدعائية المكثفة استعدادًا لانطلاقه في دور العرض السينمائية يوم 12 أغسطس، بالتزامن مع موسم صيف 2026.

ويأتي البوستر الجديد ليواصل تقديم أجواء الفيلم الشبابية والكوميدية، ويمنح الجمهور لمحة إضافية عن عالم الشخصيات والمواقف المختلفة التي تجمع أبطال العمل، في إطار يحمل العديد من المفارقات والمواقف غير المتوقعة.

ويجمع فيلم «محمود التاني» النجمين أحمد بحر «كزبرة» وأحمد غزي، إلى جانب كارولين عزمي، چنا الأشقر، وتامر هجرس. وتدور أحداث الفيلم حول شخصين متناقضين يحملان الاسم نفسه «محمود»، لتضعهما الصدفة في طريق واحد، وتنشأ بينهما مجموعة من المواقف والمفارقات الكوميدية غير المتوقعة.

ويجدد الفيلم التعاون بين كزبرة وأحمد غزي بعد مشاركتهما معًا في «الحريفة» و«الحريفة 2»، بينما يتولى عبد العزيز النجار مهمة الإخراج، عن سيناريو وحوار إياد صالح، وإنتاج طارق الجنايني.

ويواصل صناع «محمود التاني» طرح مفاجآت الحملة الدعائية تباعًا، في انتظار استقبال الجمهور للفيلم في جميع دور العرض ابتداءً من 12 أغسطس.