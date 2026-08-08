تغيير موعد عرض فيلم "محمود التاني".. تفاصيل

قررت الشركة الموزعة لفيلم "محمود التاني" بطولة الفنان أحمد غزي وكزبرة تغيير موعد عرضه في السينمات العربية، ليكون يوم 20 أغسطس الجاري، بدلًا من 10 سبتمبر المقبل، على أن يكون موعد عرضه في السينمات المصرية يوم 13 أغسطس 2026.

وقرر صناع الفيلم الاحتفال بطرحه في دور العرض المصرية يوم الثلاثاء 11 أغسطس الجاري، في إحدى سينمات منطقة السادس من أكتوبر.

أبطال فيلم محمود التاني

ويشارك فى بطولة الفيلم إلى جانب أحمد غزى وكزبرة كل من كارولين عزمى، وجنا الأشقر، وتامر هجرس، بينما يظهر نور النبوى كضيف شرف، والفيلم من إنتاج طارق الجناينى، وتأليف إياد صالح، وإخراج عبدالعزيز النجار.

قصة فيلم محمود التاني

وتدور أحداث «محمود التاني» فى إطار كوميدى حول شابين يحملان الاسم نفسه «محمود»، لكنهما ينتميان إلى عالمين مختلفين تمامًا من حيث الطباع والخلفية الاجتماعية. وتدفعهما الظروف إلى تبادل الأدوار، ليجد كل منهما نفسه داخل حياة الآخر، فتبدأ سلسلة من المفارقات والمواقف الساخرة الناتجة عن اختلاف أسلوب حياتهما وطريقة تفكيرهما.