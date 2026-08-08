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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

استمرار حملات مكافحة الحشرات وأعمال الرش بمختلف أحياء بورسعيد

تكثيف أعمال الرش الضبابي لمكافحة الناموس والحشرات الطائرة والحد من انتشارها خلال فصل الصيف
تكثيف أعمال الرش الضبابي لمكافحة الناموس والحشرات الطائرة والحد من انتشارها خلال فصل الصيف
محمد الغزاوى

تواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد تنفيذ حملات مكثفة لمكافحة الحشرات والقوارض، وأعمال الرش والتطهير، بمختلف الأحياء وفق خطة دورية تستهدف الحد من انتشار الحشرات الناقلة للأمراض وتحسين مستوى البيئة.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، بمواصلة الإجراءات الوقائية والحفاظ على الصحة العامة.

مكافحة الناموس والحشرات الطائرة

وشملت الحملات تنفيذ أعمال الرش الضبابي لمكافحة الناموس والحشرات الطائرة، باستخدام المعدات المخصصة والمواد والمبيدات المعتمدة مع تكثيف الحملات بالمناطق السكنية والشوارع والميادين والحدائق العامة ومحيط المنشآت الخدمية بما يضمن الوصول إلى أكبر نطاق ممكن من المناطق المستهدفة.

وتواصل الفرق المختصة تنفيذ أعمال المكافحة والرش بصورة منتظمة بمختلف أنحاء المحافظة مع تكثيف الجهود خلال فصل الصيف، والاستجابة لشكاوى وبلاغات المواطنين بما يسهم في الحد من انتشار الحشرات والحفاظ على بيئة صحية وآمنة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

بورسعيد محافظة بورسعيد محافظ بورسعيد الحشرات و القوارض

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